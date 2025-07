Russell bajo presión por su asiento en Fórmula 1: "Mercedes quiere a los mejores"

George Russell está siendo uno de los pilotos más destacados de esta temporada, sobre todo tras su victoria en Canadá. Aunque lleva desde 2022 siendo piloto de Mercedes, la escudería aún no ha renovado su contrato para la próxima temporada. Los rumores se han intensificado tras el Gran Premio de Austria, donde el británico reveló en una entrevista con Sky Sports F1 que el equipo ha mantenido conversaciones con Verstappen.

El actual campeón del mundo vuelve a estar implicado en uno de los temas más comentados del paddock. Más allá de las escasas posibilidades que tiene para hacerse con el mundial este año, tras no puntuar en la última carrera por el choque con Antonelli, las especulaciones de abandonar Red Bull son cada vez mayores. Aunque Helmut Marko asegure que "no hay razón para preocuparse por ningún tipo de salida", Mercedes tiene un asiento libre y quiere a Verstappen.

Un contrato a punto de expirar

El hecho de que el equipo británico aún no haya renovado el contrato de Russell pone en el punto de mira a Max Verstappen y las conversaciones que han mantenido con el tetracampeón. Durante el GP de Austria, Russell admitió que si había tenido negociaciones con Mercedes, pero sin novedades importantes. "No tengo ningún motivo para preocuparme, pero obviamente ayuda su hubiera lápiz y papel", admitió a Sky Sports.

Sin embargo, el interés de Toto Wolff por conseguir a Verstappen viene desde 2015, cuando firmó por Toro Rosso. Con la marcha de Lewis Hamilton, las ganas de conseguir al holandés volvieron a Mercedes y ahora, Russell sabe que el equipo está tratando de fichar al actual campeón: "Quieren volver a estar en la cima y para volver, debes asegurarte tener los mejores pilotos y eso es lo que persiguen".

Aún quedan tres grandes premios para que llegue el parón de verano, donde muchos equipos aprovechan para negociar con los pilotos y posiblemente Mercedes sea uno de ellos. Por su parte, Toto Wolff ya habló sobre sus pilotos para la próxima temporada y aunque asegura tener una "alineación perfecta", afirmó estar pendiente de Verstappen: "Hay un cuatro veces campeón del mundo que necesita decidir qué va a hacer en el futuro y, como director de equipo, necesitas ver hacia dónde va eso".

Verstappen listo para dejar Red Bull

Según Sky Sport Italia, el vigente campeón del mundo habría aceptado la oferta de Toto Wolff aunque desde Mercedes aún no se hubiera aprobado la decisión. Esta información aún no ha sido confirmada por ninguno de los equipos y menos por parte de Red Bull, donde ya afirmaron que esto no es nada más que ruido puesto que Verstappen tiene contrato hasta 2028. A pesar de ello, se sabe que Max puede romperlo a finales de año si no se cumplen ciertas condiciones.

El piloto holandés ya comunicó que si no termina dentro de los tres primeros puestos en el campeonato de pilotos de F1 al llegar al parón de verano, podría dejar Red Bull. Sin embargo, ahora se ha revelado una nueva cláusula que determinará el futuro del piloto. Según Robert Doornbos, expiloto de Red Bull, Verstappen puede irse si el equipo no está entre los tres primeros en el mundial de constructores. "Lo sé con total seguridad, porque si un equipo no puede dar más, un piloto tampoco podrá", dijo a Ziggo Sport Race Café.

Actualmente el equipo liderado por Christian Horner no cumple esta condición. El mundial de constructores lo domina McLaren con 417 puntos, seguido de Ferrari con 210 puntos y Mercedes con 209. Red Bull se encuentra en cuarta posición con 162 puntos, por lo que se quedarían sin su mejor piloto.