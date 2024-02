¿Puede el dron más rápido del mundo superar a Verstappen?: El vídeo te impactará

En el marco promocional del RB20, monoplaza en el que el piloto holandés pretende hacerse con su cuarto título, la escudería Red Bull realizó un experimento que podría llegar a cambiar la forma en la que vemos la Fórmula 1.

Video: @redbullracing used the world's fastest drone to film @Max33Verstappen lapping a wet Silverstone in their new RB20.#F1pic.twitter.com/453o1q2mTT