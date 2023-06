Revés económico para Fernando Alonso: ¡No han cumplido!

Fernando Alonso ha firmado un estupendo arranque de temporada con Aston Martin ha conseguido subirse al podio en cinco ocasiones de siete posibles. Es cierto, que en el último Gran Premio no consiguió un gran resultado por un problema con el suelo de su monoplaza. Lo que le llevó a firmar el peor resultado de la temporada, una séptima posición.

Aun así, con los puntos sumados en España (14), Aston Martin ya tiene más esta temporada (134) que en sus cuatro campañas anteriores en la Fórmula 1 (132) y se muestran muy optimistas de cara al GP de Canadá. La escudería de Silverstone aún quieren más y continúan con su plan de desarrollo. Llegarán mejoras, y ambiciosas. Tras el decepcionante balance del GP de España, el director del equipo Aston Martin, Mike Krack, anunció que tendrán mejoras en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, y que será "un gran paso". Las reglas del túnel de viento juegan una carta de triunfo en la mano de Aston Martin. El séptimo de la Copa del Mundo del año pasado tiene un 37 por ciento más de tiempo en el túnel de viento que Red Bull, 20 más que Mercedes, 25 más que Ferrari y es un arma que piensan explotar.

Aston Martin llevó a Montmeló evoluciones en las horquillas de la suspensión para lograr una mayor estabilidad. Asimismo, mostró algunos retoques aerodinámicos en los pontones y en la parte posterior del monoplaza pero tuvo un problema con el suelo que dio al traste con las actualizaciones. Sin embargo, será en Canadá cuando lleguen los grandes cambios que ya reveló Auto Motor und Sport: Un nuevo suelo, mejoras en los pontones y el DRS y una innovación sorpresa que la escudería mantiene como "alto secreto". La estrategia puesta en marcha por la escudería de Alonso contempla cambiar hasta "dos terceras partes del coche" a lo largo de la temporada y los ingenieros prometen una mejora importante para la octava carrera de la temporada que promete se un decisivo paso adelante.

Un duro revés desde Canadá

Pero fuera de la pista, el piloto se ha llevado un duro revés. Y es que Alonso se ha convertido en una nueva víctima de los impagos de la compañía canadiense House of Lithium, según adelantó ON Economía. La compañía según el citado medio ha incumplido el contrato de venta de Kimoa, la marca que el piloto español puso en marcha en 2017. Se trata de una firma textil de carácter urbano centrada en la sostenibilidad que el propio Alonso se ha encargado de promocionar en sus apariciones públicas, portando alguna de sus camisetas, gorras o gafas de sol, aprovechando el tirón internacional de su figura. Sin embargo, las pérdidas millonarias acumuladas durante cuatro años le hicieron tomar la decisión de venderla en 2021. El piloto vendió el 75% a Revolution Brands (perteneciente a House of Lithium).

La compañía lo confirmó a través de un comunicado en el que se detallaba que Fernando conservaría el 25% del capital de Quimoalar y seguirá siendo el embajador de la marca. En el texto, Alonso explicaba sus sensaciones tras la venta: “Creamos Kimoa con un alma sostenible y un espíritu de no rendirse nunca, inspirado en los deportes de motor. Es un honor seguir llevando el logotipo de Kimoa, construyendo la marca y dando la bienvenida a la familia a todos los que comparten nuestra visión”.

Pero las cosas no han ido según lo esperado. House of Lithium, propiedad de Andy DeFrancesco y CEO del negocio, ha incumplido el pago de la cantidad total acordada por la venta. También se comprometieron a hacer crecer la presencia de Kimoa en Norteamérica a 50 nuevas ubicaciones en un plazo de dos años, una expansión que tampoco se ha producido.

De momento, el piloto no se ha pronunciado sobre este revés empresarial o si tomará medidas legales.