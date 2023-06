Las mejoras secretas del Aston Martin de Fernando Alonso para el Gran Premio de Canadá

Fernando Alonso no pudo celebrar en Barcelona lo que está siendo una temporada histórica. Pese a que en el Gran Premio de Mónaco estuvo cerca de quedar primero, la realidad fue que en España sus sensaciones fueron de más a menos. El medio Car and Driver se mostró tajante al afirmar el enfado de la escudería. "En Aston Martin han finalizado con el gesto torcido por la falta de competitividad. No es que se hayan visto superados por Mercedes, algo que ya ocurrió en Australia, es que hasta Ferrari se les ha escapado en un circuito con alta degradación de neumáticos, algo de lo que adolece el equipo italiano. No ha dolido que se escapase el podio, como ocurrió en Bakú, ha dolido en una carrera de puro ritmo el acabar a más de medio minuto del podio y más de un minuto de la victoria. Ni tan siquiera la mala clasificación es una explicación para el resultado, pues Russell empezaba aún más atrás que los dos Aston Martin", zanjan.

Fernando Alonso también valoró lo sucedido. "Saliendo tan atrás puedes remontar, pero hasta cierto punto y tanto Russell como Checo eran más rápidos hoy, así que no había mucho que hacer, pero saliendo delante junto a Hamilton, cosa que podría haber hecho sin lo del suelo roto, habría sido otra historia. Sales arriba, te vas con el tren delantero, consumes menos neumático e igual haces tercero o cuarto hoy, que es lo que ha pasado en algunas carreras como Miami, donde no estábamos para podio y lo logramos por un buen sábado, y en Mónaco. Hemos salvado muchos podios por un buen sábado y aquí que fue fatal, pues el podio se complicó", confesaba el asturiano.

"Martin Whitmarsh (CEO de Aston Martin) me dijo que en Canadá debería llegar la mayor actualización del año. No quiso decirme qué es, pero supongo que se trata de un nuevo suelo. Porque ya han realizado cambios en otras áreas en detalle y creo que seguirán con su filosofía de los 'sidepods' (pontones) porque funciona bastante bien", afirma la publicación alemana.

Hay que tener en cuenta, tal y como ya se comentó, que Canadá es un escenario particular porque alterna curvas de toda clase y una larga recta en la que los Aston Martin sufrirán.