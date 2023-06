Aston Martin no se rinde y anuncia esta revolución en el coche de Fernando Alonso para Canadá: "¡Los machacaremos!"

Max Verstappen se ha llevado con autoridad este domingo el GP de España de Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña en Motmeló (Barcelona). En la séptima prueba de la temporada, donde los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, contaron con el apoyo de su afición, Verstappen no ha dado ninguna opción y sigue líder incontestable del campeonato con cinco victorias en siete carreras. El piloto asturiano estuvo desdibujado durante toda la carrera en comparación con la imagen ofrecida hasta el momento en la temporada 2023 y muchos empezaron a despertarse del sueño. El correctivo sufrido en el Gran Premio de España por Aston Martin y Fernando Alonso fue tan grande que la confianza en la "33" parece haberse esfumado.

"Fue una carrera complicada porque no teníamos ritmo en ningún momento. Ese fue el gran problema y hay que entender por qué", confesó Fernando Alonso tras la carrera.

Pero lejos de rendirse, la escudería asegura que esto solo es un bache y que el GP de Canadá supondrá un antes y un después "¿Preocupa la superioridad de Mercedes? “Es una carrera… en Canadá les machacamos”, aseguró el piloto asturiano..

Y es que aunque los resultados sobrepasan todas las estimaciones que había en la escudería de Silverstone aún quieren más y continúan con su plan de desarrollo. Llegarán mejoras, y ambiciosas, pero hacia la segunda mitad de la temporada. No preocupa que Mercedes o Ferrari se escapen: lo que gasten ahora no lo tendrán más adelante en un escenario de techo presupuestario. Si Fernando no puede luchar ahora de tú a tú contra el Red Bull de Verstappen y Checo, existe la convicción de que se acercará en la fase final de este 2023. Para 2024, las ambiciones son aún mayores.

Un "gran paso" en Canadá

Tras el decepcionante balance del GP de España, el director del equipo Aston Martin, Mike Krack, anunció que tendrán mejoras en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, y que será "un gran paso". Las reglas del túnel de viento juegan una carta de triunfo en la mano de Aston Martin. El séptimo de la Copa del Mundo del año pasado tiene un 37 por ciento más de tiempo en el túnel de viento que Red Bull, 20 más que Mercedes, 25 más que Ferrari y es un arma que piensan explotar.

Aston Martin trajo a Montmeló evoluciones en las horquillas de la suspensión para lograr una mayor estabilidad. Asimismo, mostró algunos retoques aerodinámicos en los pontones y en la parte posterior del monoplaza. Sin embargo, será en Canadá cuando lleguen los grandes cambios que ya reveló Auto Motor und Sport: Un nuevo suelo, mejoras en los pontones y el DRS y una innovación sorpresa que la escudería mantiene como "alto secreto". La estrategia puesta en marcha por la escudería de Alonso contempla cambiar hasta "dos terceras partes del coche" a lo largo de la temporada y los ingenieros prometen una mejora importante para la octava carrera de la temporada que promete se un decisivo paso adelante.

Los cálculos internos de Alpine, en base a las simulaciones del túnel de viento reflejan que si las mejoras funcionan como esperan podrían llegar a ganar... ¡hasta ocho décimas su ritmo por vuelta!.