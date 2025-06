Sale a luz el método de espionaje en la fórmula 1: así vigilan las escuderías a sus rivales

El espionaje siempre ha sido uno de los asuntos más controvertidos que sobrevuelan la Fórmula 1 donde es habitual que las escuderías se acusen una a otras de copiar sus mejoras o investigar sus posibles fraudes. Nadie olvida la temporada de 2007, una de las más famosas y recordadas en la historia de la Fórmula 1. No solo porque fue la última vez que un piloto de Ferrari ganó el título mundial (Kimi Raikkönen), sino también porque quedó marcada por uno de los escándalos más grandes en la historia del Gran Circo: el Spygate de McLaren.

El escándalo involucró principalmente a McLaren y Ferrari, y también afectó a Renault. Se descubrió que McLaren tenía documentos técnicos de Ferrari, incluyendo diseños de coches y otros detalles. La FIA investigó el asunto y sancionó a McLaren.

El equipo recibió una multa histórica de 100 millones de dólares y excluido del campeonato de constructores de 2007.

Pero las sospechas de espionaje no acabaron ahí y se suceden campeonato tras campeonato. De hecho, esta temporada unos de estos episodios ha salpicado al mismísimo Adrian Newey.

Newey, "cazado"

El fichaje estrella de la fórmula 1 anunciaba en lo días previos a la carrera en Montecarlo que su icónica libreta hará acto de presencia en el GP de Mónaco 2025. Y así fue. Su presencia no pasó inadvertida en el paddock y dejó una imagen que acabaría convirtiéndose en la más viral del fin de semana con acusaciones de espionaje de por medio. El británico es la gran esperanza del equipo de Lawrence Stroll a la hora de ser capaces de construir un coche que aspire a todo en el 2026 y dejó una imagen muy representativa analizando cada detalle del coche de Piastri, buscando las características que sitúan a los McLaren en lo más alto.

El director técnico busca que su libreta devuelva a Aston Martin a las posiciones más altas y eviten problemas en la unidad de potencia como el que obligó a Fernando Alonso a abandonar en Mónaco. Y que mejor que fijarse en los mejores a la espera de descubrir algún secreto. Su gesto no pasó desapercibido para la escudería británica que lanzó un dardo brutal al ingeniero. " No nos preocupa, pueden seguir buscando. No hay nada que encontrar, salvo los hombres y mujeres, y McLaren desarrolló un coche de carreras realmente bueno. Han hecho un gran trabajo”, afirma Zak Brown, jefe de McLaren en una entrevista con Planet F1.

“Si los equipos creen que los hay y que quieren emplear su tiempo en buscarlos, bueno, cuanto más tiempo quieran dedicar a intentar encontrar algo que no existe en lugar de desarrollar su propio coche, francamente, es un buen uso de su tiempo en lo que a nosotros respecta. No existe una bala de plata en ningún lugar del coche. Es fantástico que la gente quiera pasar su tiempo intentando encontrar un fantasma. Siempre hemos pensado que es mejor centrarse en el propio equipo”, sentenció con lo que parece un claro aviso a sus rivales.

El propio Alonso también fue cazado en "modo espía" en Países Bajos.

Alonso estacionó su auto precisamente detrás del McLaren de Lando, y sin disimular en lo más mínimo, fue hasta la parte trasera del monoplaza de su adversario, se agachó y analizó las piezas y partes del veloz MCL38. Una imagen que desató la locura en redes sociales.

Existe espionaje técnico

Lo cierto es que más allá de rumores, el espionaje es una realidad y así lo ha revelado el ex piloto y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa. DAZN estrena un nuevo episodio de ‘Pol Position’, el programa presentado por Pol Espargaró que muestra el lado más humano y técnico del motor. En esta entrega, el piloto catalán visita el box del equipo Aston Martin de F1, guiado por comentarista de Formula 1 en DAZN y actual embajador de la escudería británica. De la Rosa habla de la tensión competitiva entre escuderías y reconoce sin tapujos la existencia de espionaje técnico: “Todos los equipos tienen fotógrafos que van a hacer fotos de las otras escuderías, pero ya nos conocemos todos”.

Y es que según el expiloto y embajador de Aston Martin, es muy usual en el 'Gran Circo' que los equipos tengan personal de incógnito en el paddock y en la pista.