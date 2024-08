¿Y si fuera en Motorland donde Marc Márquez acaba con su racha?

Marc Márquez ha ganado cinco veces en Motorland en MotoGP. La última fue en 2019, y en 2021 le negó el sexto triunfo Pecco Bagnaia, que con aquella primera victoria comenzaba a ser el campeón que es ahora. El Mundial vuelve ahora a Aragón después de una temporada fuera del calendario y regresa también Marc a un trazado que le gusta y en el que... podría conseguir su primera victoria del curso y romper una sequía muy larga. «Es un circuito en el que disfruto y donde me he mostrado fuerte en el pasado. Pero estamos en el presente, y sólo si hago un fin de semana perfecto podré luchar contra las Ducati oficiales. Los dos primeros entrenamientos serán básicos, si creamos una buena base, podemos luchar con los más rápidos», decía Marc ya en Motorland, donde no quiere sentir que puede ganar. «No me preocupa ni me obsesiona, porque pasados los 1.000 días (sin ganar) ya no sientes nada. Creo que soy competitivo y estoy luchando por el podio con los de delante. Para ganar una carrera, tienes que ser el más rápido el domingo. Ahí es donde, de momento, nos está faltando algo. Todavía nos falta velocidad y esa constancia que tienen los tres pilotos delanteros», explicaba con una sonrisa, porque su plan es a largo plazo y va por buen camino. Esta temporada le va a servir para preparar el asalto definitivo la próxima, así que por eso, le vale un desenlace como en 2021, donde estuvo luchando por Pecco por el triunfo y al final no pudo. «Me gustaría cambiar el resultado de aquella carrera, es lógico, pero si este fin de semana ocurre el mismo duelo, lo firmo. El objetivo de este año es estar luchando por podios y victorias para preparar bien la próxima temporada», insiste.

Circuito a izquierdas

Motorland tiene diez curvas de izquierdas, de las que le gustan a Marc, por eso es una de las citas que están marcadas en rojo por sus seguidores, porque podría tener ese puntito más para por fin volver a ganar. «En los tres Grandes Premios en los que me he sentido más cerca la victoria este año no han sido en circuitos de izquierdas. Han sido en Jerez, Le Mans y Red Bull Ring, aunque en este último no se vio reflejado en el resultado del domingo, pero tenía muy buenas sensaciones. Saldremos el viernes (hoy) al primer entrenamiento y entenderemos dónde estamos. La base de partida me está marcando mucho los fines de semana», relataba antes de que se enciendan los motores en Aragón después de dos años.

«Un fin de semana perfecto me dará alguna opción, pero no como hacía antes aquí en Motorland, que era capaz de ir gestionando el ritmo de la carrera para luego escaparme. Eso está pasado de moda, ya no ocurre», reconoce. Su proceso de adaptación a Ducati ha finalizado, está cómodo con la moto y el equipo, pero admite que su objetivo está todavía un escalón por debajo de lo máximo. «Se trata de luchar por el podio y luego por la victoria. Y si no es así, pues habrá muchas más oportunidades el año próximo».