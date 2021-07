La abducción extraterrestre o el “colocón” de viagra: las excusas más raras de los futbolistas para no entrenar o tener más vacaciones

Deportes

Como cada año empieza la pretemporada y los jugadores tienen que incorporarse a la disciplina de su equipo, sin embargo siempre hay algún futbolista que se las ingenia para tener días extra de vacaciones o para saltarse algún entrenamiento que otro durante la temporada.

Excusas extravagantes o verdades a medias, lo cierto es que año tras año los casos se multiplican y, con ellos, las excusas alcanzan niveles que rozan lo inverosímil. Problemas con el móvil, la muerte de un familiar, una enfermedad, secuestros y hasta abducciones por seres de otros planetas, todo vale para lograr saltarse la disciplina del equipo. Estas son algunas de las excusas más extrañan que han esgrimido los futbolistas:

1. Guillermo Marino y los extraterrestres

Guillermo Marino, ex jugador de Boca, llegó tarde a un entrenamiento durante su paso por Universidad de Chile y su increíble excusa los hacen merecedor de encabezar esta lista.

El exfutbolista llegó tarde al entrenamiento y la excusa que puso para librarse de un posible castigo por parte del club fue que los extraterrestres le habían abducido y que habían estado experimentando con él. El jugador no dudó en explicar al entrenador con todo lujo de detalles el peculiar ‘secuestro, dando todo tipo de explicaciones de todo lo que vio y sintió durante esas pruebas.

Según el propio Marino explicaba, le secuestraron, estuvo dos días perdido y le analizaron. La seriedad a la hora de narrar esta historia y el convencimiento con el que lo contaba, hizo que el entrenador diera por buenas sus palabras y no fuera sancionado.

2. Paulo Rogério Reis Silva ‘Somália’: secuestro exprés

En el Botafogo, las multas por llegar tarde eran tan altas que decidió inventarse un secuestro exprés para justificar un retraso tras pasar una noche de fiesta. La policía descubrió la mentira y le tocó pagar el “rescate”. Al parecer el jugador regresó a casa a las 5:00 de la mañana y lo planeó todo. Escondió las joyas y algunos objetos de valor en su propio garaje. ¿Qué podía salir mal? Tal vez las cámaras de seguridad que le grabaron y que fueron instrumento más que suficiente para que las los policías lo descubrieran todo. Las autoridades avisaron al club. El jugador jamás volvería a vestir la camiseta del Fogao que lo cedió inmediatamente. La peor jugada de su vida.

3. Emile Mpenza y su erección de horas

El futbolista belga se saltó una sesión de entrenamiento en su época en el Plymouth. Todo entraría dentro de la normalidad, pero la causa por la que Mpenza no se presentó fue una erección causada por pasarse con la viagra la noche anterior.

La historia la explica Paul Sturrock, el que fuera su entrenador en el Plymouth. “La excusa ha pasado a la historia de los mitos urbanos, pero os aseguro que es verdad”, declaró Sturrock en The Sun, además de explicar que el belga se perdió muchos entrenamientos, aunque solo uno por ese motivo. Mpenza denunció a Sturrock, alegando que la historia es falsa.

4. Paul Merson: ¿Rehabilitación o playa?

Cuando jugaba en el Portsmouth, Paul Merson pidió una semana libre tratarse en un centro de rehabilitación de su adicción al juego. Pasado ese tiempo, Merson regresó con un tono de piel más moreno de lo habitual y es que, en realidad, se había ido de vacaciones a Barbados.

5. Stephen Ireland y la muerte de su abuela

Viajemos hasta septiembre de 2007. El por entonces jugador del Manchester City recurrió a su abuela para abandonar la concentración de la selección irlandesa Con Steve Staunton como seleccionador, Ireland abandonó la convocatoria para el partido frente a la República Checa alegando motivos familiares: su abuela materna acaba de morir.

La noticia sonó rara entre sus familiares y al poco se supo que su abuela materna seguía viva. Ireland, dijo que se había equivocado, que la que murió era su abuela paterna. También resultó ser mentira. Admitió su “enorme error” y pidió perdón a familia y Federación Irlandesa. Su verdadera razón era viajar para poder ver a su novia.

6. Mikael Forssell y su alergia a los gatos

Ocurrió en 2014, el delantero finlandés que entonces militaba en el Bochum, equipo de la segunda división alemana, echó la culpa a un gato de su ausencia en un entrenamiento.

Forssell, que es alérgico a estos animales, no pudo salir de su casa porque un gato no se despegaba de su coche. En el club siempre sospecharon que había “gato encerrado” pero el jugador llegó incluso a publicar en Twitter la imagen del felino junto al coche para demostrar que decía la verdad.

7. Diego Costa y sus problemas con el móvil

En 2011, Diego Costa sorprendió con los motivos que provocaron su retraso en la vuelta de sus vacaciones. Según la versión del entonces delantero brasileño del Atlético de Madrid, todo se debió a que perdió el móvil, el club no tenía el nuevo y él no sabía en qué fecha debía regresar a los entrenamientos. “Ha sido un problema de comunicación, un malentendido. Hubo una confusión y he estado cuatro días más en Brasil porque perdí el móvil y tenía otro móvil brasileño, pero el Atlético no lo tenía porque si no me habrían llamado allí. Cuando me llamaron desde el club me saqué el billete inmediatamente para regresar”, comentó el jugador.

8. Ronaldinho y su insomnio crónico

Por todos es conocido que a pesar de ser un crack en el rectángulo verde, Ronaldinho gustaba de salir por las noches para realizar grandes fiestas. En múltiples ocasiones, el brasileño argumentaba imsonio crónico, para evitar las duras sesiones de entrenamiento de los equipos de los que formó parte.