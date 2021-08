Xavi Hernández, hundido por la marcha de Messi al PSG

Deportes

Xavi Hernández vivió los mejores momentos de su carrera a nivel de club junto a Leo Messi en el Barcelona. En una entrevista concedida al diario The Times, el exfutbolista, ahora entrenador del Al-Sadd de Catar, se mostró desolado por la marcha del argentino al PSG.

“Estoy tan triste por Leo. Es una pena verlo y el club no pudo encontrar una solución. Sé que Leo quería quedarse, pero al final no se pudo arreglar. Lo único que puedo decir ahora es que lo extrañaré mucho. Incluso me cuesta imaginarme a Messi con una camiseta diferente a la del Barça”, declaró Xavi, a quien todavía le cuesta asumir que Messi vaya a jugar con el PSG.

Messi se marchó del Barcelona después de no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato, que acabó el pasado 30 de junio, y ha firmado por dos temporadas, más otra opcional, con el PSG.