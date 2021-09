Sergio Ramos ya aparece en el PSG... para poner nombre a un gorila

Deportes

Sergio Ramos es un futbolista de valor en el PSG, pero todavía no ha podido demostrarlo en el campo y no tiene pinta de que vaya a poder hacerlo en breve. El ex del Real Madrid sigue viviendo un 2021 para olvidar, sin apenas haber disputado partidos y poniendo todo su empeño en recuperarse. Le está costando y eso hace que algunos aficionados y el entorno de ex futbolistas del club francés empiecen a mostrar sus dudas respecto a su fichaje. Iba a ser el futbolista que tenía que cambiar el PSG en defensa para ganar la Champions y no estuvo en el primer choque, el empate frente al Brujas y no va a estar la semana que viene en el gran partido contra el Manchester City.

Sin embargo, el equipo francés si usa a Ramos para sus vídeos promocionales y sus acciones de márketing o solidarias, por extrañas que parezcan. La última ha sido bautizar a tres gorilas.

En las cuentas de las redes sociales del equipo parision apareció una publicación en la queNeymar, Mbappe, Ángel Di María, Sergio Ramos anunciaban a los amantes de los animales que el PSG había bautizado a tres gorilas de la reserva de Ruanda en Brasil.

“¡Feliz Día Mundial del Gorila!

El París Saint-Germain se enorgullece de participar en la 17ª edición de la ceremonia de nombramiento de gorilas virtuales #KwitaIzina. La familia del París Saint-Germain espera visitar pronto Ruanda y conocer a los bebés Nshongore, Ingeri y Mudasumbwa”, decía el mensaje

Los futbolistas también explicaron su elección de nombres, para deleite de los amantes de los animales.

“¡Hola a todos desde Mourao! Tenemos el honor de nombrar a tres bebés gorilas en nuestra ceremonia de nombramiento. El primer gorila que nombramos es de la familia “zibi”. Para él hemos elegido el nombre de Ingeri. Le pusimos este nombre por sus peculiaridades y su fuerte personalidad. El segundo bebé gorila al que hemos puesto nombre es de la familia de las “miosis”. Elegí para él el nombre de Nshongore, que significa elegancia y para resaltar sus magníficos rasgos de gorila de montaña”, asegura.

El tercero lo anuncia Sergio Ramos. “El tercer cachorro de gorila al que puse nombre es de la familia de la “musicalidad” y lo llamé Mudasumbwa. Significa excepcional y se atribuye a este bebé gorila por su fuerza natural. Es una de las especies más queridas y respetadas”, dice el futbolista.

Joyeuse journée mondiale du gorille !



Le @PSG_inside est fier de participer à la cérémonie virtuelle de baptême de gorilles #KwitaIzina.



La famille 🔴&🔵 a hâte de visiter le Rwanda prochainement et rencontrer les bébés Nshongore, Ingeri et Mudasumbwa ! 🦍@visitrwanda_now 🇷🇼 pic.twitter.com/scd40rsrh4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 24, 2021

“Estamos deseando visitarlos lo antes posible. Visite el Parque Nacional de Ruanda”, aseguran en el vídeo.