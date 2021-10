Ronaldo y Roberto Carlos, estrellas de TikTok: el vídeo que está reventando la red social

Deportes

Ronaldo y Roberto Carlos son dos de los mejores jugadores de la Historia y con su último vídeo se han convertido también en estrellas de la red social TikTok. Graba el defensa, que enfoca el Balón de Oro que ganó su compatriota en 2002 y mueve la cámara hacia él, que está tomando un café y dice de forma graciosa: “Capuchino”, mientras tuerce el gesto y ambos se parten. Va ya por once millones de visitas.

Ronaldo y Roberto Carlos son amigos más que compañeros. “Desde 1993 es mi hermano”, confiesa el lateral izquierdo en el documental de DAZN “Ronaldo: El presidente”, que repasa la figura del mítico delantero y ahora máximo mandatario del Valladolid. Ambos futbolistas se proclamaron campeones del mundo en 2002, justo el año en el que “El Fenómeno” recibió el Balón de Oro (él también estuvo en el título Mundial de 1994, con 18 años, aunque no jugó). Además, en sus años en la selección de Brasil también conquistaron juntos dos Copas América, en 1997 y 1999.

También coincidieron en el Real Madrid entre 2002 y 2007. Abandonaron el Bernabéu el mismo año y volvieron a jugar en el Corinthians en 2010 y 2011, apurando su carrera. La relación que tienen la explica el lateral izquierdo en el citado documental. “Todo lo que hace Ronaldo, lo hace bien. He dormido más con Ronaldo que con mi propia mujer. He hecho de todo con Ronaldo. Con límites y sin límites, pero lo hemos hecho todo”. El defensa cuenta alguna cosa más de su amigo, como lo poco que le gustaban las pretemporadas: “Cada día de las vacaciones pensaba en la pretemporada y me venía angustia. A Ronaldo siempre le encantó el ambiente del fútbol, pero estos intensivos de pretemporada de 30 días para él eran lo peor”. Pese a ello, Ronaldo ha sido uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol. Su instinto ante los porteros era natural. Marcó más de 400 goles en su carrera.

Ahora, de su nueva faceta de presidente, el goleador asegura: “Compré el club con dinero de mi bolsillo, no hay ninguna inversión externa, no hay ningún fondo de inversión, no tengo socios. Es un proyecto mío y me encanta que sea así”, explica, antes de añadir que tiene claro que el fútbol ha sido para él su mejor universidad: “He aprendido del fútbol cosas que no aprendería nunca en una universidad”.