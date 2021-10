La sangre vasca de Marco Asensio y su posible fichaje por el Athletic

Deportes

Las declaraciones del presidente del Athletic, Aitor Elizegi, en las que se posicionó claramente a favor de que “los hijos de los vascos tienen que jugar en el Athletic”, provocaron que algunos aficionados volvieran a lanzar la pregunta de si el futbolista del Real Madrid Marco Asensio podría jugar en el equipo bilbaíno, una cuestión de la que ya se habló hace tiempo. Hijo de vasco, Asensio entraría en ese supuesto lanzado por Elizegi.

“No le pongo la nacionalidad al hijo de un vasco, no me atrevo. Estos no es adaptarse a los nuevos tiempos, estos son los viejos tiempos. Los hijos de los vascos tienen que jugar en el Athletic. Esos son los viejos tiempos, así ha sido toda la vida y así debería ser”, declaró Elizegi en TeleBilbao.

Pero Elizegi introdujo un matiz: “Cuidado con mezclar ideologías y conceptos. El Athletic practica la filosofía de la cantera y la cantera tiene implícitos varios pilares. El primero, obviamente, es el de la identidad. El segundo, la territorialidad. El tercero, los valores, conocer y respetar estos colores. Claro que es obligatorio, básico para un futbolista del Athletic, cumplir ese camino y creer, desde luego. A partir de ahí, trucar, forzar, agilizar, acelerar la llegada de un futbolista, me da igual de dónde sea, para hacer un curso acelerado de nuestro proyecto me parece un error. Las canteras no son globales, la cantera lleva implícita los valores que he puesto sobre la mesa. El mercado será global, pero las canteras deportivas necesitan estar basadas en la identidad y territorialidad”. Sin embargo, luego insistió en que “los hijos de los vascos son hijos de vascos, llegan y están en casa, en Euskadi, no entiendo esta discusión”.

Del posible fichaje de Marco Asensio por el Athletic ya se habló y discutió hace un tiempo, con defensores y detractores de su contratación. El actual futbolista del Real Madrid tiene familia en Barakaldo y su padre, Gilberto, nacido en el País Vasco, es un reconocido seguidor del Athletic y jugó en clubes como el Barakaldo o el Basurto. Hace años se conoció que cuando Marco estaba en las categorías inferiores del Mallorca, Gilberto se lo ofreció al Athletic, pero, al parecer, José Mari Amorrortu, entonces responsable de la cantera rojiblanca, rechazó el fichaje.

“No entiendo por qué no le ficharon si es hijo de un vasco de Barakaldo. Yo soy partidario de haberlo fichado. Un hijo de vasco tendría que poder jugar en el Athletic. En mi criterio, Asensio podría estar aquí como hijo de vizcaíno que es. Yo no me lo hubiera cuestionado”, declaró Javier Clemente en una entrevista concedida a TeleBilbao en 2017. En el mismo sentido se pronunció Julio Salinas: “Si increíble fue que el Barça no fichara Asensio por menos de 4 kilos, incomprensible es que no lo fichara el Athletic por no entrar en su filosofía”.

Los aficionados también se han manifestado en las redes sociales, donde se pueden encontrar defensores y detractores de la idea expuesta por Elizegi de abrir el equipo a los hijos de vascos nacidos fuera de Euskadi, aunque no se hayan formado futbolísticamente en el País Vasco.