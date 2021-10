Alerta roja por Sergio Ramos: no se recupera y el PSG ya busca otro central

Deportes

La incorporación de Sergio Ramos al trabajo de grupo, junto al resto de sus compañeros del PSG, se ha vuelto a aplazar. Pese a que algunas informaciones señalaron que el central español iba a trabajar con el resto del equipo este pasado martes, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Ramos continúa trabajando en solitario y que seguirá así, al menos, hasta la próxima semana, según informó el propio club. La gran preocupación en el PSG y en el entorno de Sergio Ramos parece que no es cuándo podrá trabajar junto a sus compañeros, algo que podría ocurrir la próxima semana, sino cuándo estará en condiciones de ser titular y jugar partidos de forma continua.

Mientras, el PSG ya estaría buscando otro central para reforzar su defensa, la línea más vulnerable del equipo. Ese hombre sería el alemán Antonio Rüdiger, que termina contrato en junio de 2022 con el Chelsea y todavía no ha llegado a un acuerdo para renovar. Pero la contratación de Rüdiger no será sencilla, ya que el PSG deberá superar la competencia de Manchester City, Juventus y Tottenham, con el Real Madrid también observando todos los movimientos.

En el parte médico publicado por el PSG este martes, el club aseguró que “el programa de recuperación de Sergio Ramos, coordinado por el cuerpo médico, evoluciona muy bien. La recuperación continua con el grupo puede producirse en el transcurso de la próxima semana”.

Sin embargo, fuentes próximas al defensa citadas por el periodista de la Cadena SER Antón Meana no son tan optimistas. “Hay muchas dudas con la lesión de Ramos y le está afectando anímicamente, porque Ramos siempre ha sido una persona que controlaba su cuerpo y esto le supera. De las fuentes que les pido información, ninguna es optimista respecto a la recuperación de Ramos. La recuperación no va bien, tampoco va mal, pero no va bien. Va lenta y tiene molestias en el sóleo. La preocupación es máxima. Ramos no está bien y el PSG lo sabe. Lo más importante no es cuándo debuta Ramos, sino si podrá jugar de manera regular”, aseguró Meana.

“Esto va de que Ramos sea titular en el PSG y que juegue periódicamente y para eso falta mucho tiempo. Nadie en París puede decir que a partir del 20 de noviembre o del 1 de diciembre juegue de manera regular. Hay muchas dudas con la lesión de Ramos. La preocupación real que tiene Sergio Ramos es que su pierna no le responde y no hay una fecha clara para que vuelva. Tengo serias dudas de que le veamos a corto plazo como titular en el PSG”, añadió Meana.

Además, Meana añadió más incertidumbre sobre el futuro próximo de Sergio Ramos: “Lo que le frena es si sólo es el sóleo o tiene algo más. Fuentes bien informadas no tienen ninguna certeza médica para ser optimistas. Tienen la esperanza de que Ramos vuelva a jugar”.

Sergio Ramos jugó su último partido oficial el pasado 5 de mayo, con el Real Madrid contra el Chelsea en Stamford Bridge. Fichó por el PSG el 8 de julio y no ha podido debutar con su nuevo equipo a causa de la lesión en el sóleo de su pierna izquierda.