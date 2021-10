Sergio Ramos, en bucle: así vivirá su “Clásico” más amargo

Deportes

“Sergio Ramos continúa la formación individualizada bajo el control del personal médico y así durante unos días más con el objetivo de volver a los entrenamientos colectivos” se podía leer en el último parte médico hecho público por el PSG. Una vez más, el club no facilitó ningún dato sobre la evolución de su lesión ni una sola pista que permita prever cuando se incorporará al grupo.

Mientras tanto, la afición se impacienta, los medios dejan de creer en la oportunidad de fichaje y Ramos continúa en un bucle marcado por las habladurías y hasta las burlas, lo que según confirman en su entorno está pasado factura psicológica al ex capitán del Real Madrid. No se ha incorporado al grupo y no jugó contra el Angers, tampoco ante el Leipzig y su debut no parece ni mucho menos cercano. Los médicos del PSG no ceden a las presiones del defensa español que, aconsejado por Pochettino y por su representante y hermano, René Ramos, mantiene un mutismo absoluto en redes sociales y medios de comunicación.

Ansiedad y silencio

Su situación a día de hoy sigue siendo la misma y su lesión maldita no parece darle tregua. El sevillano ha realizado varios intentos por probarse y poder disputar sus primeros minutos pero por el momento sin resultado positivo. Sigue entrenando en solitario y en el club parisino no están dispuestos a arriesgar y vivir la situación que se vivió en el Real Madrid cuando forzó su presencia en el encuentro de la selección ante Kosovo el pasado 31 de marzo de 2020 donde volvió a recaer. Posteriormente, el 5 de mayo jugó en Stamford Bridge el encuentro completo contra el Chelsea (2-0) en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones. Fue su último partido con el Real Madrid y, hasta ahora, el último que ha disputado. Por ello, a pesar de sus reiteradas peticiones al club, los servicios médicos del PSG se muestran inflexibles y desaconsejan forzar a Ramos.

El futbolista andaluz, que dejó el Real Madrid por la puerta de atrás, empieza a tener problemas serios. Se ha especulado que más allá de los problemas físicos, el estado mental del jugador no es el mejor y eso está retrasando su debut, que ahora mismo no tiene fijado fecha. Desde París cada día son más favorables a abrirle las puertas de par en par e incluso a formalizar una cesión para reducir una parte importante de la ficha. Y es que en club galo comienzan a hartarse de las lesiones.

Las lesiones, el peor enemigo del PSG

El París Saint Germain gastó “poco” en el último mercado de pases: 87 millones en total (60 por Hakimi, 16 por Danilo Pereira y 7 por el préstamo de Nuno Mendes); pero armó un equipo repleto de estrellas pescando a Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma y Giorgino Wijnaldum completamente gratis. Sin embargo, los problemas físicos han sido un martirio constante.

Sergio Ramos, quien aún continúa viviendo su propio martirio no está solo en la enfermería: le acompañan Paredes, Navas y Neymar, que se ha convertido en otros de los quebraderos de cabeza de los parisinos.

El clásico desde París

Y mientras seguimos esperando a Ramos, el Clásico, que a buen seguro el camero seguirá con Messi desde París, está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo se disputará un Clásico impensable hace unos meses: sin Messi y sin Ramos. El central, el jugador que más partidos de este tipo ha disputado en toda la historia (45), ya juega para otra camiseta y, sin él, el Real Madrid deberá volver a buscar la victoria ante el eterno rival. Algo que con los datos en la mano tampoco debe preocupar a los blancos: por lesión o sanción, el Real Madrid ha jugado sin él ante el Barcelona en tres ocasiones y no han perdido en ninguna de ellas.