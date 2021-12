La hija de Luis Enrique, enamorada de un crack de la selección y futuro fichaje del Barça

En Barcelona es un secreto a voces, tal y como adelanta en Exclusiva En Blau. Ferran Torres, delantero del Manchester City y Sira Martínez, hija de Luis Enrique, mantienen una relación a distancia y podría ser uno de los motivos de peso por los que el jugador haya visto con buenos ojos el interés culé por ficharlo. Y es que según todas las informaciones, Torres podría llegar al FC Barcelona en el próximo mercado de invierno.

La publicación En Blau asegura que Sira, hija de Luis Enrique Martínez, que vive en Barcelona, conserva a distancia una relación de amor con Ferran Torres.

Una relación que podría acabar confirmando la llegada de Torres al FC Barcelona. El delantero del Manchester City podría entrar en este mismo mercado de invierno y vendría a reforzar el equipo actual de Xavi Hernández. De hecho, todo parece estar atado y podría llegar por 4 o 5 millones de euros, en vez de los 15 que se reclamaban inicialmente.

“Luis Enrique, un padre para Ferrán”

El futbolista de 21 años, que considera a Luis Enrique un padre deportivo, es el hombre de moda en la selección española, con la que ha marcado 12 goles en 21 partidos. Con el técnico mantiene una estrecha relación: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador”.

La hija de Luis Enrique, de 20 años, despunta como una de las deportistas más destacadas de los circuitos hípicos españoles e internacionales. Participa en campeonatos profesionales de caballos y compite por todas partes. Precisamente quiere competer de forma internacional con un nuevo caballo, Ike, de ocho años y con quién irá de la mano al Real Club de Polo Barcelona.

Sira es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram. La hija de Luis Enrique suma más de 14.300 seguidores y suele compartir pequeños detalles de su vida, su pasión por los caballos y por supuesto, su amor a la selección. Es habitual que la joven comparte instantáneas donde luce la camiseta del conjunto nacional.

Además, precisamente por su relación con Torres, se ha hecho muy amiga de Maria Guardiola, la hija de Pep Guardiola.

Entre ellas, también muestran mucha complicidad a las redes y, de hecho, Sira es una de los que más luce los looks de la marca de ropa de la familia Guardiola, Serra Claret. Chaquetas de pelo, zapatos atrevidos, faldas a cuadros.... Sira está hecha toda una influencer.

Más allá del deporte, Sira estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya.