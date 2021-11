Así está el fichaje de Ferrán Torres por el Barça: el futbolista pide su salida

Fútbol

Ferran Torres es el elegido por Xavi Hernández para reforzar su delantera del FC Barcelona. El club azulgrana ha lanzado una ofensiva para hacerse con los servicios del delantero español, que actualmente milita en las filas del Manchester City.

El representante del futbolista estuvo el pasado martes en la Ciudad Condal y le dio un impulso a la operación, que lleva meses fraguándose y ha entrado en su recta final ahora, con el viaje de Mateu Alemany a Mánchester. Según adelantaron ayer los medios catalanes, el Barça ha completado con éxito el primer paso: alcanzar un principio de acuerdo con Ferran Torres para cerrar su incorporación en el próximo mercado de invierno, según se informaba desde los medios catalanes. Por contra, tendrá más complicado que llegar a un pacto con el Manchester City para cerrar la salida del delantero valenciano.

En el Manchester City son conscientes de que el Barça va a por el delantero, pero no lo pondrán nada fácil para que acabe vistiendo de blaugrana. El club inglés se pone duro y, por el momento, no cederá ante la petición del club catalán.

La presión del jugador

Desde Inglaterra ven el acuerdo a años luz de poder cerrarse pero la presión del jugador podría acelerar la operación. Tal y como apunta Mundo Deportivo, el propio Ferran estaría encantado de sumarse a la disciplina culé, en la que contaría con más protagonismo que Inglaterra, algo vital en su corta carrera. Por eso, el valenciano ya habría pedido a Pep Guardiola salir hacia el Camp Nou.

El Barça ya se acercó a Ferran Torres en 2020, antes de su fichaje por el City, pero el club azulgrana no dio el paso definitivo y Guardiola se lo llevó. El City desembolsó, en 2020, cerca de 25 M€ al Valencia para hacerse con sus servicios, y estaría dispuesto a dejarle salir por una buena cifra, algo que no parece que el Barça pueda asumir ahora. No obstante, el deseo del jugador puede influir a la hora de desencallar la operación.