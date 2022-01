El futbolista que confesó ser gay explota tras los insultos homófobos en un partido

Josh Cavallo fue un valiente. En un mundo masculino, heterosexual y machista como es el fútbol se atrevió a hacer público que era gay y que estaba cansado de vivirlo a escondidas y como si fuera algo malo. Pero eso, ahora, le ha convertido en la diana de los insultos homófobos como los que vivió en un partido de la Liga australiana con su equipo, el Adelaide United.

Entró en la segunda parte del partido del Adelaida United en el campo del Melbourne Victory el sábado por la noche y dijo después que había recibido insultos del público en el AAMI Park.

“No voy a fingir que no vi o escuché los insultos homofóbico en el partido de anoche”, escribió Cavallo en Instagram el domingo. “No hay palabras para decir lo decepcionado que estaba. Como sociedad, esto demuestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022″, continúa escribiendo co evidente tristeza.

“Esto no debería ser aceptable y tenemos que hacer más para hacer responsable a esta [sic] gente. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, últimamente, por ser quien soy fuera del fútbol”. No sólo son insultos en el campo, también tiene que vivir con las descalificaciones en las redes sociales y por eso pidió a Instagram que cuide y evite que se pueda ofender libremente: “Para Instagram, no quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes odiosos e hirientes que yo he recibido. Sabía de verdad que siendo quien soy me iba a encontrar con esto. Es una triste realidad que sus plataformas no están haciendo lo suficiente para detener estos mensajes”.

La reacción de Liga Profesional Australiana fue de apoyo a su futbolista. Aseguró estar “conmocionada y triste” por lo sucedido. “Nuestros jugadores, personal y aficionados tienen derecho a sentirse seguros dentro y fuera del campo”, dijo el director general de la APL, Danny Townsend. “No hay lugar para la intimidación, el acoso o el abuso en el fútbol australiano y tenemos tolerancia cero para este comportamiento dañino”.

La APL está trabajando con ambos clubes para investigar el incidente y prometió imponer sanciones a las personas que resulten involucradas. “Apoyamos plenamente a Josh Cavallo y queremos asegurarnos de que pueda centrarse en su rendimiento futbolístico, y no en los insultos. Seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en crear unas Ligas A seguras y acogedoras para todos.”

Cavallo además, pidió a los a los jóvenes, que habn sufrido abusos similares, que “mantengan la cabeza alta y siguan persiguiendo sus sueños. Sabed que no hay lugar en el juego para esto. El fútbol es un juego para todos, no importa quién seas, de qué color sea tu piel o de dónde vengas”.

Su club, por su parte estaba “decepcionante y molesto” y el sindicato de jugadores, aseguró “no hay lugar en nuestro juego, ni en la sociedad, para aquellos que dirigen abusos aborrecibles a otros”. El rival también condenó los insultos: “El Melbourne Victory considera que el fútbol es una plataforma para unir a los todos. Los espectadores que hayan infringido estas normas serán expulsados de futuros partidos”.