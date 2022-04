Brasil también golpea a Neymar: “Acabado, infantil, mimado...”

Neymar sigue teniendo enemigos hasta cuando se viste la camiseta de la selección. El brasileño, que ha sido duramente criticado en París esta temporada, tampoco tiene contentos a algunos de sus compatriotas.

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las peores temporadas de Neymar Jr. No solo por las lesiones sino también por su actitud y por el nivel demostrado cuando ha estado disponible para Mauricio Pochettino. Que el brasileño está en venta ya es un secreto a voces en París. En las últimas semanas ha tenido que soportar todo tipo de ataques en París. El más duro el del periodista Daniel Riolo, de RMC Sports, que se mostró muy duro con el futbolista brasileño en el programa “‘After Foot”: “Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”, aseguró. E insistió en que lo que tenía que hacer la entidad cuyo dueño es Al-Khelaifi es deshacerse de él: “Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG. A los aficionados del PSG ya no les importan sus payasadas”.

El parón de selecciones parecía dar cierta tranquilidad al delantero pero ya ni en Brasil se apiadan de él. El diecinueve veces internacional con la Selección de Brasil, el exfutbolista Walter Casagrande, ha aprovechado una entrevista en Globoesporte para criticar de nuevo con dureza a Neymar.

“Un secundario de Messi”

“Siempre he dicho que Neymar en la selección, a pesar de sus registros personales de goles y partidos, nunca fue determinante. En la era Neymar, Brasil solo ganó una Copa Confederaciones, y la única Copa América que ganaron fue aquí en Brasil, en 2019, y él ni siquiera jugó”. Ahí no quedó la cosa.

“Neymar está en un pésimo momento, siendo criticado en Francia y en el resto de Europa. Sigo pensando que es infantil, mimado y sin foco. Fue un jugador top cuando apareció en el Santos, incluso cuando era muy joven, con partidos y goles memorables. Fue un gran secundario de Messi en el Barcelona, su mejor momento en Europa. Pero cuando eligió ir al PSG, se acabó. Tuvo varias lesiones, y no digamos que no tuvieron nada que ver con su comportamiento social. Perdió su explosión y sprint”, sentenció Casagrande, en una entrevista a Globoesporte.

No es la primera vez que Casagrande atiza al delantero del PSG. El paso mes de julio en su blog del Grupo Globo, el ex delantero internacional brasileño, Walter Casagrande no se cortó en sus críticas: “Neymar no tiene identificación alguna con la mayoría de la hinchada brasileña, se ha convertido en el jugador más antipático, repugnante e irrespetuoso del fútbol mundial”.