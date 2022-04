Así ha sido la tremenda pitada a Sergio Ramos al volver a jugar con el PSG

No está siendo el mejor año del PSG, eliminado en la Champions por el Real Madrid y no está siendo, para nada, el año de Sergio Ramos, que apenas ha jugado, cuando fue fichado para ser protagonista en defensa del equipo y darle la experiencia que le faltaba para ganar en Europa. No ha podido ser y en medio de una crisis casi existencial, los hinchas del PSG ya ven a Sergio Ramos como uno de los culpables.

Por eso, cuando ha salido al campo, sustituyendo a Marquinhos en el partido de la Ligue1 del PSG, se ha llevado una sonora pitada. La afición del club parisino ha perdido la paciencia con él, porque no ha jugado y no ha terminado de recuperarse. No jugaba desde el 23 de enero, cuando marcó el único tanto que lleva esta temporada. Su papel en el equipo de Pochettino es totalmente secundario. El entrenador argentino confía en él, pero no puede contar con su presencia porque siempre está lesionado.

Los rumores indican que tanto el PSG como Sergio Ramos están planteándose si continuar juntos la próxima temporada. El club francés ya ha dejado caer que, evidentemente, el rendimiento del futbolista no es el esperado y puede que Ramos vea que no está para seguir en un club donde la exigencia es máxima, pero no parece que todo esté enfocado a conseguir los objetivos. El vestuario no es el más unido y los desembolsos económicos por los jugadores no siempre llevan el equilibrio al equipo.

La afición del PSG abucheando a Ramos. No voy a negar que disfruto bastante el fracaso de ambas partes pic.twitter.com/Es9bVdbXXK — Guti (@David_Guti) April 3, 2022

El PSG ha ganado fácil contra el Lorient y tiene pinta de que el campeonato nacional no se le escapa, pero eso no es suficiente ni para la afición ni para los dueños del club, que pensaban que con los refuerzos de este verano iban a crecer en Europa. Sin embargo, el palo ha sido más gordo que nunca. Ha sido en este partido cuando por fin han marcado los tres de arriba. Dos Mbappé, uno Neymar y otro Messi.

Por favor qué golazo hizo Lionel Messi. 🇦🇷🔝 pic.twitter.com/ZFtAS9YVst — Argentidata (@argentidata) April 3, 2022

El PSG tiene que replantearse qué equipo quiere la próxima temporada. El objetivo de renovar a Mbappé parece cada vez más lejano, porque no firma y no hace caso a las ofertas mareantes de la entidad francesa. Messi no termina de encontrase a gusto, aunque la afición sigue creyendo en él y a Neymar lo tienen muy visto, pero sus posibilidades de salir disminuyen cada años porque ya no le llegan ofertas competitivos. Pochettino tiene muy claro que no es el entrenador con el que cuentan para iniciar el verano que viene el proyecto y Ramos se fue al PSG porque cumplieron con la condición principal que él puso y que no aceptó el Real Madrid: firmar un contrato de dos años. El tiempo está dando la razón, a su pesar, al central español, porque un contrato de un solo año casi hubiese supuesto el fin de Ramos en París. Sin jugar, es complicado que tu equipo quiera renovarte cuando, además, has cumplido 36 años. Con un contrato más largo, si quiere seguir, seguirá.