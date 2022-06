Clemente la lía para defender a Luis Enrique: “Lo más difícil de un seleccionador es no llevar a los del Madrid”

El ex seleccionador nacional Javier Clemente pasó anoche por los micrófonos de ‘El Larguero’ de la Cadena Ser, en la previa del encuentro entre España y Suiza de este jueves, con motivo de la UEFA Nations League y analizó la gestión del asturiano al frente de La Roja.

El de Barakaldo, que fue elogiado por Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido (“me hubiera tirado por un puente por él”, dijo el asturiano), repasó los distintos temas de actualidad y agradeció las palabras del asturiano. “La verdad es que no me lo esperaba pero estoy muy agradecido. Él sabe que yo era un entrenador que estaba muy cerca de ellos e intentaba hacerlo lo mejor que sabía. Luis Enrique creo que se podría haber ahorrado eso porque alguno se lo puede criticar pero estoy igualmente agradecido”.

“Yo prescindí de Butragueño y Míchel”

Sin embargo, Clemente no desaprovechó la oportunidad para echar más leña al fuego con el Real Madrid como protagonista. Comenzó reconociendo que dudaba del rol de Luis Enrique como entrenador para acabar echándole un capote y de paso dando un zasca al club blanco. “No le veía maneras. Veía que podría ser buen entrenador pero igual que el resto de sus compañeros porque los que van a la Selección tienen facultades futbolísticas privilegiadas puesto y son los mejores del país. Quizá lo más difícil de hacer, y yo lo hice con Luis Enrique, es no llevar a los del Real Madrid. Yo empecé llevando a Butragueño y a Míchel y luego prescindí de los dos. Opté por Luis Enrique por sus condiciones y era el suplente de Míchel. Era suplente en su equipo y titular en la Selección”.

📻⚽🇪🇸 @JaviClemente_, exseleccionador español, en @ellarguero



🔙 "Yo prescindí de Butragueño y Míchel, y Luis Enrique era el suplente del segundo"



🙃 "Era peculiar: Luis Enrique iba a la Selección y era suplente en su equipo"



🔴 Directo: https://t.co/4UftK48isL — El Larguero (@ellarguero) June 8, 2022

A pesar de ello, el actual seleccionador de Libia es un gran defensor del trabajo del asturiano. “Como entrenador. Es muy bueno. Yo siempre intento defender a los entrenadores todo lo que puedo. Es un puesto muy difícil y jamás me meto a criticar si pone al mejor once titular porque el seleccionador es el que trabaja y tiene que sacar la alineación que a él le gusta”.

“Se precipitó con Ansu Fati”

No obstante, Clemente tiene una visión bastante diferente de la que tiene Luis Enrique sobre los jóvenes en la Selección. ¿Se precipitó con Ansu Fati? “Sí. Ya lo dije en su día. Ansu Fati era muy joven para ir. No porque no sea bueno, sino porque a la Selección tienen que ir los buenos y futbolistas formados, que estén un poco hechos por el aspecto físico. Desgraciadamente él ha tenido ese percance que es posible que sea porque es muy joven. Sin embargo, Pedri sí que ha funcionado. Pero bueno, me parecen edades un poco peligrosas”.

Por último, el de Barakaldo aportó su punto de vista sobre el debate generado en torno a Eric García. “Estoy de acuerdo con lo que dice él, que le gusta Eric García. Luis Enrique tiene que defender todas las críticas que reciban sus futbolistas. Tiene cualidades para hacerlo muy bien y lo irá aprendiendo, aunque sea bajo el riesgo de ir haciéndolo bien. Luis Enrique conoce los defectos de Eric García, pero le compensa ponerle. Si no juega, no tendrá experiencia y no mejorará. Tiene un gran porvenir”.