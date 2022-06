Así es el restaurante Lío de Ibiza que enamora a los futbolistas y en el que han coincidido Xavi y Lewandowski

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, y Robert Lewandowski, delantero polaco del Bayern Múnich y objetivo número uno en el mercado de fichajes de este verano de la entidad azulgrana, coincidieron anoch en el Lío, un local de restauración y espectáculos de Ibiza. El técnico y el futbolista han llegado al local, un club exclusivo junto al puerto que sirve comida internacional además de ofrecer espectáculos y sesiones de DJ en directo, acompañados por un grupo de amigos aunque se han sentado en mesas diferentes.

El encuentro entre Xavi y Lewandowski ha sido desvelado por Jijantes, que ha publicado en redes sociales el momento en el que ambos han accedido al Lío.

Este encuentro ha adquirido especial relevancia por el culebrón del fichaje del delantero por el Barça que no acaba de llegar a su fin. De momento, el Barça sigue sin poder entrar en el mercado. El máximo goleador del fútbol europeo ya hizo público su deseo de no cumplir la temporada de contrato que tiene firmada con el Bayern y admitió recientemente que quiere jugar en el sitio “del que todo el mundo habla”. El Bayern, de momento, sigue firme en su mensaje, diciendo que Lewandowski no está en venta. Pero ¿Como es Lío, el restaurante del que todo el mundo habla?

Con una mezcla de alta cocina y cabaret, Lío es sin duda el punto de encuentro de la gente guapa de la isla. Lío Club Ibiza es un restaurante realmente espectacular que desde su apertura se ha convertido en todo un imprescindible de la oferta de ocio nocturno de la isla. Ir a Lío no es ir simplemente a cenar, es vivir una velada inigualable, única y memorable. No es casualidad que este restaurante cabaret se haya convertido en uno de los lugares más exclusivos del mundo.

Lío Club Ibiza es toda una experiencia para los sentidos donde podrás degustar la más exquisita y selecta gastronomía. Pero además, mientras cenas podrás disfrutar también de los más sorprendentes shows y actuaciones de espectáculo cabaret, un constante fluir de intérpretes de altísima calidad que te dejarán con la boca abierta.

Una ubicación privilegiada

Con unas instalaciones lujosas y decoradas con notable buen gusto, Lío Club Ibiza cuenta con una ubicación privilegiada en la zona de Marina Botafoch y con unas maravillosas vistas a Dalt Vila y al Puerto de Ibiza.Con capacidad para 600 personas que pagan un mínimo de 200 euros por comensal (atención: no existen privados ni reservados; las celebrities pueden encontrarse en la mesa de al lado), el verdadero tesoro de Lío Ibiza es la bodega, donde es posible encontrar algunos de los vinos más exclusivos del mundo.

