Kylian Mbappé no ha entrado en ninguna de las dos primeras convocatorias oficiales del PSG esta temporada, ni en la Supercopa francesa ni en la jornada inaugural de la Ligue 1, lo que revela su indefectible fichaje por el Real Madrid en los últimos días del mercado estival. Tic-tac… Ay, calla, que esto era el verano pasado. ¡Cómo está el periodismo deportivo de este país! El mejor jugador del mundo no juega en España, como tampoco disfrutaremos de sus ilustrísimos antecesores en el trono, Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ni de Erling Haaland, la bestia parda que le discutirá el cetro durante el próximo decenio. ¿Significa esto que la Liga está en decadencia? Sí y no, según se mire.

Porque aquí compite el campeón de Europa, nada menos, ese Real Madrid acorazado con Rüdiger y Tchouameni que continuará bailando al son de Modric y donde seguirá deslumbrando el cometa Vinicius. Se las verá con un Barcelona arruinado, pero rutilante, valga la paradoja, reforzado con el killer discreto que ha reventado las redes de toda Europa en los tres últimos lustros, Robert Lewandowski, e ilusionado con el doctorado de Pedri y Gavi, dos centrocampistas exquisitos a falta sólo del ultimísimo hervor para mandar en la superélite. Y animarán el cotarro el Atlético del Cholo, Griezmann y Joao Félix, el Sevilla de Monchi y del renacido (¿?) Isco, la máquina construida por el Ingeniero Pellegrini en el Villamarín, la pujanza de los dos grandes del fútbol vasco o la fiabilidad del Villarreal.

No le faltan alicientes a la Liga, no, en la que sobresale, además y sobre todo, el futbolista más alucinante del momento: Karim Benzema. ¿Quién discute nada sobre la panoplia de nombres aquí mencionados? Pues, muy por encima de cualquier de ellos, vuela hoy el crack lionés, que cumplirá unos espléndidos 35 años al día siguiente de la final del Mundial de Catar y doce meses después de su condena a un año prisión por… Ah, no, que conviene pasar de soslayo por ciertas historias para no estropear el relato hagiográfico de algunas estrellas del fútbol. Pues disfrutemos con la Liga de Benzema, el auténtico número uno en la competición que arranca en El Sadar.