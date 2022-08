El tenso enfrentamiento entre Tuchel y Conte: casi llegan a las manos

El Tottenham se llevó un punto en el último minuto de Stamford Bridge (2-2) en un emocionante derbi ante el Chelsea. Un choque que tuvo de todo y en el que los locales se adelantaron dos veces y dos veces igualó el Tottenham. Marcaron Koulibaly y Reece James para los locales y Hojbjerg y Harry Keane para los visitantes. En los banquillos saltaron chispas entre los dos técnicos, que se encararon después del primer empate y al final del partido. En ese momento vieron amarilla y fueron expulsados al final cuando Tuchel no quería soltar la mano de Conte y le pedía que le mirara a los ojos. Tuvieron que separarlos.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

La rivalidad entre estos dos equipos de Londres se trasladó a los banquillos, con dos técnicos muy temperamentales y que se fueron cantando los goles a la cara mutuamente. Después del 1-1 llegó el primer encontronazo, porque Conte cantó con vehemencia el tanto hacia el banquillo rival y acabó tocando frente con frente con Tuchel, que tampoco de achicó.

En el 2-1 se lanzó a una carrera hasta el córner en la que pasó al lado de Conte, que en ese momento decidió mirar al suelo y evitar el choque. Al final del partido, con el 2-2, llegó el momento de darse la mano y ahí sí que lio todo más. Chocaron las manos y cuando Conte iba a soltar, vio que no podía, porque Tuchel seguía apretando. Le hizo un gesto de que quería que lo mirara a los ojos y ahí la tensión ya adquirió tintes dramáticos. Parecía que iban a llegar a las manos, pero llegaron miembros de los dos equipos para separarlos.

Lo que sí sucedió es que el colegiado expulsó a ambos con una segunda amarilla o con roja directa. Al final del encuentro, Conte fue preguntado por lo sucedido y decidió que era mejor hablar del partido, que había sido emocionante: “Si hay algún problema, es entre él y yo, no tienen que meterse los demás. Así que si tenemos que hablar lo haremos entre nosotros”, decía a las cámaras de Sky Sports.

“Vamos, muchachos, son cosas del fútbol, no hay ningún problema entre nosotros. Es la Premier League, nos encanta y hay mucha tensión. Somos dos entrenadores apasionados y ha habido ese momento de acaloramiento, pero de verdad que no hay ningún problema entre nosotros. Nos daremos la mano la próxima vez si nos encontramos y si no, pues no nos la daremos. Está todo bien”, decía Thomas Tuchel en el mismo sentido que su colega. Ninguno quería darle más importancia a esa anécdota que al partido en sí.