La primera lista de Ángel Vilda después del plante de 15 jugadoras: “No deseo a nadie lo que estoy viviendo”

16:51. Traspasado códigos, pero mail de la RFEF. “La RFEF, después de 15 mails que recibe, dice que se han recibido esos emails, pero no dice qué jugadoras son, sino que no pueden ser convocadas. Las palabras que aparecen son para enseñar, creo la RFEF actúa de forma correcta. Es para que la gente conozca lo que está pasando”.

16:50. Hablado con alguna de las 15 y Alexia y factible ir al Mundial sin ellas. “No voy a desvelar si he hablado o no, mi teléfono está abierto y cualquier jugadora a la que pueda ayudar, la ayudaré”.

16:47. Planteado cambiar la metodología. “Se han deslizado muchas noticias. Se me ha tachado de falta de autocrítica, creo que podemos mejorar, siempre nos estamos reciclando y a la última. En la anterior concentración vinieron muchas jugadoras, hablamos. Nosotros queremos ser mejores, somos los más exigentes, queremos lo mejor para las jugadoras. La metodología la llevamos usando unos años y se han conseguido todos los éxitos en las inferiores, y han venido países como Japón y Estados Unidos para verlo. Hay que tener memoria y calma, porque para conseguir los objetivos que nos plantemos, luchamos para ser campeones de Europa y del mundo, como hemos sido en las inferiores, pido calma. Hace siete años éramos décimo novenos en el ranking, en el proceso hemos competido contra los mejores y en el último Europeo no hemos sido pero que nadie, perdimos con la campeona y la subcampeona”.

16:46. Salma Paralluelo, lesionada. “Se verá su lesión y si está lesionada, volverá a su club”.

16:45. Paredes y Jenni Hermoso no están pese a no firmar. “Voy a hablar de las que están. Sí he recibido llamadas de jugadoras encantadas por venir.

16:43. Plantearse dimitir. “En ningún momento, por lo injusto y por todo el trabajo que hemos hecho y por el que seguimos haciendo. Para mí la solución son las 23 futbolistas que están convocadas”.

16:40. La primera declaración de Vilda. “Agradecer el apoyo de todos los seleccionadores de las selecciones masculinas y femeninas. También todos los mensajes de apoyo, no sólo de amigos. Tampoco de gente por la calle. También decir que no deseo a nadie lo que estoy pasando estos días. Lo primero: por la falta de claridad de las jugadoras aquí o en su mensaje se ha podido entender que haya algo extradeportivo y es normal porque todo lo que se ha montado no tendría sentido que fuera sólo deportivo, por eso digo a todas las jugadoras que he entrenado, las reto a todas a que digan si mi comportamiento no ha sido respetuoso. Creo que se ha escondido la piedra y se ha escondido la mano. Estoy aquí otra vez, dispuesto a contestar a todo con la verdad por delante. Lo único que he hecho ha sido dejarnos la piel por el grupo”.

Después de la polémica por el plante de 15 jugadoras de la selección española absoluta de fútbol, Jorge Vilda, quien fue respaldado por la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ofreció la lista para los partidos amistosos contra Suecia en El Arcángel, de Córdoba (7 de octubre a las 20:30) y Estados Unidos (11 de octubre en El Sadar de Pamplona, 20:35). Ninguna de las “rebeldes” está en la lista, lógicamente. Tampoco Jenni Hermoso, jugadora del Pachuca mexicanano, una de las capitanas los últimos tiempos, que en un comunicado mostró su apoyo a las jugadoras que protestan contra Vilda, pero criticó las formas.

A las 16:30 Jorge Vilda dará una conferencia de prensa para de la lista y de los últimos acontecimientos.

Porteras: Misa Rodríguez (Real Madrid), Sun Quiñones (Athletic Club) y Enith Salon (Valencia).

Defensas: Sheila García (Atlético), Oihane Hernández (Athletic), Ivana Andrés (Real Madrid), Ana Tejada (Real Sociedad), Rocío Gálvez (Real Madrid), María Méndez (Levante), Olga Carmona (Real Madrid) y Nuria Rábano (Barcelona).

Centrocampistas: Teresa Abelleira (Real Madrid), Anna Torrodà (Valencia), Maitane López (Atlético), Maite Oroz (Real Madrid), Irene Guerrero (Atlético), Claudia Zornoza (Real Madrid).

Delanteras: Marta Cardona (Atlético), Ane Azcona (Athletic), Esther González (Real Madrid), Alba Redondo (Levante), Athenea del Castillo (Real Madrid), Salma Paralluelo (Barcelona).