La última traición de Messi al Barça: un like tras lo del Inter

El Barcelona está en apuros y vivo de milagro en la Champions, especialmente gracias a un gol de Lewandowski. En las redes sociales se hizo viral una fotografía de Lautaro Martínez que ha generado un sinfín de comentarios de los hinchas del Barcelona debido a que a Messi dio like a dicha publicación. En la fotografía se aprecia a Lautaro celebrando el haber marcado el segundo del Inter. Paradójicamente, el Barça se interesó por él durante varios veranos pero finalmente no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Mientras tanto, el seleccionador de Argentina, Scaloni, le está poniendo como el delantero titular de la albiceleste. Ambos son compañeros de selección y mantienen una buena relación. Pero sí llama la atención que de las últimas 20 fotos de Lautaro, Messi solamente le haya dado like a dos y una de esas sea la del gol al Barcelona en una noche negra para su antigua equipo. Se desconoce si el argentino quería enviar algún tipo de mensaje por medio de este me gusta, pero todo el revuelo causado acredita que los aficionados no le quieren perder nunca.

😳𝐍𝐨 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐫á 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐮𝐥é𝐬😳



📲❤️¡Ojo al 'like' de 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 a una publicación de Lautaro tras ganar al Barça! pic.twitter.com/qq6kPEan7x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2022

Algunos hinchas del Barcelona consideran a Messi como un ‘traidor’. Todo esto se produce en medio de los rumores de una supuesta vuelta a la Ciudad Condal de la mano de un Laporta que busca convencerle, pero que ni mucho menos se augura como sencillo. El astro argentino tiene un salario muy superior a lo que el cuadro culé puede ofrecerle y eso genera dudas. Además, ‘El Larguero’ (Cadena SER) informa de que el conjunto parisino le ha ofrecido dos temporada más pero con las mismas condiciones actuales. Un escenario que, a priori, le obligaría a descartar una retirada a corto plazo. El siete veces Balón de Oro acabaría su vínculo con el PSG con 38 años.

"LOS MÍOS TAMBIÉN ESTÁN LLENANDO EL ÁLBUM, ESTÁN IGUAL QUE TODOS"



✍🏻 Leo Messi pic.twitter.com/3K010vLaPO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2022

Messi afronta esta segunda temporada en París bajo el rol de pacificador entre Mbappé y Neymar. L’Equipe apunta varias informaciones: “Leo muy discretamente y sin querer dar lecciones, trató de calmar los ánimos y acercar posiciones. Con su larga experiencia en el Barça es consciente de que los tres tienen mucho que ganar, y mucho que perder, en esta especie de embrollo”. El periodista Fabrizio Romano, afirma que el atacante no tiene intención de tomar decisión alguna sobre su futuro hasta 2023. El atacante solamente está centrado en seguir registrando un buen inicio de temporada con el PSG y brillar en el ya cercano Mundial de Catar.