La tajante respuesta que da Guti a Pedrerol en El Chiringuito sobre si sería el seleccionador de España

Luis De la Fuente se ha convertido en el nuevo seleccionador de España. Pese a que existían otros muchos nombres en la recámara, el vasco se ha hecho con el puesto. Pero si hay un nombre que ha generado una gran repercusión en redes sociales ese ha sido el de Guti. El tertuliano de El Chiringuito fue preguntado por Pedrerol si sería seleccionador: “Me veo capaz porque confío mucho en mí. Estamos hablar de representar a tu país, es algo que me encantaría lógicamente”.

🇪🇸 ¿@GUTY14HAZ, sobre ser seleccionador de España: "ME VEO CAPAZ"🙏



🤔¿Te gustaría?

🔄RT - NO

❤️MG - SÍ pic.twitter.com/utCC9SvQd9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 9, 2022

Pedrerol también le preguntó por si tenía ofertas de otras ligas: “Sí, estoy teniendo llamadas especialmente fuera de España que es algo que no me sorprende. Pero de momento no me termina de convencer esos proyectos. Siempre dije que me apasiona ser entrenador”.

Este tema salió en el programa debido a que muchos aficionados pedían a Rubiales que pudiera confiar en Guti. Pese a que muchos futboleros no se lo han tomado enserio, lo cierto es que hay otros que sí hasta el punto que Guti fue tendencia durante la franja horario del programa. La última experiencia del ex jugador fue en la U.D. Almería donde acaba cesado. Sin embargo, años atrás consiguió un triplete espectacular con el Juvenil A del Real Madrid pasando a la historia como el único técnico en lograr dicha hazaña. Mientras que le sale un buen proyecto, Guti sigue como tertuliano de El Chiringuito.

Mientras tanto, España tendrá que volver a la senda de la victoria con Luis de la Fuente. Sin duda, uno de los grandes artífices de que España Sub 21 consiguiese ser campeona de Europa.