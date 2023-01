La crítica más brutal contra Sergio Ramos que insta al PSG a no renovarlo: “Si quieren renunciar al futbol...”

Sergio Ramos vuelve a revivir sus horas más amargas en el París Saint Germain. Tras una primera temporada plagada de lesiones y cuyo fichaje fue duramente cuestionado casi desde el día de su llegada, el camero comenzaba con fuerza esta nueva campaña. Si embargo, la primera derrota del París Saint Germain, que perdió el pasado fin de semana su condición de invicto han hecho que el defensa pase de talismán a un lastre para el club.

El París Saint-Germain ya no está invicto en el Ligue 1. Los de Galtier fueron superados por el Lens, segundo en la clasificación, en un partido en el que el camero ha sido el más señalado. Los tres españoles que jugaron de titulares el pasado domingo, Fabián Ruiz, Carlos Soler y Sergio Ramos, recibieron un suspenso por parte de ‘LÈquip’ pero, sin duda, los mayores palos fueron para el ex capitán del Real Madrid.

“Estuvo en apuros en todas las transiciones contrarias. Falló claramente en el segundo gol del Lens y se mostró pasivo en el tercero, lastrado por la pérdida de balón de Fabián Ruiz. No brilló en las subidas ni en la construcción del juego”, comentaba L’ equipe en el “uno a uno” de los jugadores del partido. Pero no se quedó ahí. ‘L’Équipe’ incidió en la “falta de velocidad” de Ramos y dejó un interrogante con vistas al futuro: “Su actuación contra el Lens cuestiona su capacidad para ser decisivo en partidos de máximo nivel. Ante la lesión de Kimpembe, hay pocas soluciones. Quizá un central más no hubiera estado de más”.

Ahora, pasados varios días desde la derrota, la criticas lejos de atenuarse se han vuelto más duras y desde Francia ya piden al PSG que no lo renueve.

Su partido ante el Lens ha generado bastantes dudas sobre si está preparado para seguir al máximo nivel, llegando Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, a reconocer que el PSG no tiene que renovarle.

“Sería renunciar a toda idea de fútbol”

“La defensa del PSG ante el Lens no estuvo bien. Respecto a Sergio Ramos, sinceramente, si el París Saint-Germain consigue que amplíe su contrato y finalmente lo amplía, entonces habrá que rendirse. Si le renuevan, significa que el PSG renuncia a toda idea del fútbol”, reconoció Riolo en el programa ‘After-RMC’, que considera a Ramos “un buen central”, pero cuyo tiempo en la élite es cada vez más limitado.

Hasta la fecha, ha disputado 22 encuentros, nueve más que en la pasada campaña pero sus días en París pueden estar contados. Con una oferta del Al Nassr sobre la mesa, tal vez se plantee volver a ser compañero de Cristiano.