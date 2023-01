Un gigante de la Premier quiere a un entrenador español que gustaba para la selección

La Premier League está siendo cuanto menos intensa. El ejemplo de ello es la situación del Everton que ya lleva ocho partidos sin ganar, incluyendo seis derrotas. Este bagaje le ha costado el puesto a Lampard. Penúltimos con 15 puntos en 20 jornadas, el histórico equipo inglés puede bajar a Segunda, algo que no sucedía desde 1951. Según apunta Marca, Marcelino García Toral es uno de los nombres que más gusta dentro de la directiva. Pero también aparecen otros como el de Sean Dyche, exentrenador del Burnley, Marcelo Bielsa, Thomas Frank (Brentford) y Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad). Incluso, también se habla de la posibilidad de que sea Wayne Rooney.

De momento, Marcelino sí vería con buenos ojos afrontar este desafío. Esta posible operación significaría sumarse a los Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Man. City), Julen Lopetegui (Wolves) y Unai Emery (Aston Villa). Anteriormente, el Everton también llamó directamente a Roberto Martínez pero este se decantó por irse a la selección portuguesa.

El sueño de Marcelino de entrenar a la selección española quedó en nada. El español sabía que tenía opciones de ser el sustituto de Luis Enrique, pero desde los despachos apostaron por la opción para conservadora, la de apostar por un hombre de la casa como es Luis de la Fuente.

Sus buenas temporadas en Valencia, Villarreal y Athletic le convierten en uno de los entrenadores españoles con más caché de la actualidad. “Todo iba bien, pero tienes un dueño que puede destruir, y destruyó, un equipo en un tiempo récord mundial. Era más bien que no podían creer lo que estaba pasando. No tenía sentido destruir ese proyecto. Los jugadores quieren ganar y estaban contentos con la forma en que estaban las cosas y se sentían seguros de enfrentarse a cualquiera. Siento mucha gratitud hacia aquellos jugadores que me hicieron campeón de Copa. No sé si le gusta el fútbol. Había reuniones cuando decían una cosa y luego lo veo cara a cara, habiendo viajado 30 horas, y es todo lo contrario”, afirmó sobre su etapa en el Valencia. Sin embargo, no termina de encontrar un buen destino.