El firme argumento de Tomás Roncero en “El Chiringuito” sobre el sentimiento madridista

La victoria del Real Madrid supone un punto de inflexión para esta segunda vuelta de la temporada. Después de la derrota en la Supercopa ante el Barcelona, muchos madridistas tenían dudas. Sin embargo, las victorias ante Villarreal y Atlético, ambas con remontadas, dejan atrás esas crítica. El tertuliano de “El Chiringuito”, Tomás Roncero, desató toda su pasión por el madridismo en el programa: “El Madrid nunca nos deja tirados. La primera parte fue mala, pero esto es el Bernabéu. Si el gol de Rodrygo lo marca Messi todavía estaríamos viéndolo. Estamos dando normalidad a lo celestial. Ese gol ha merecido la pena. Por eso gol merece la pena haber ido al Bernabéu. Es que está todo normalizado. PSG, Chelsea y Atleti... No pasa nada. Por desgracia, esto no pasa en todos los sitios. He visto pasar el autobús del Atleti y no pasa nada”.

El Real Madrid está en un momento crucial para seguir peleando por LaLiga y también por plantar cara a un Liverpool que afronta su peor campaña en años. El hecho de seguir vivo en la Copa del Rey da mucho oxígeno a la entidad de Chamartín. Ancelotti se ha ganado la confianza del madridismo, ya no solo a base de títulos con el doblete de la anterior temporada, sino también dando confianza a jugadores jóvenes.