El reto de Iker casillas que ha vuelto loco a Twitter

La nueva faceta de Iker Casillas como estrella en redes sociales no deja indiferente nadie. Ahora está volcado en su proyecto de streamer en la Kings League de Gerard Piqué, en la que es presidente del equipo 1K FC y lo está dando todo como creador de contenido. Su emoción con esta aventura es tal que incluso ha anunciado que no descarta volver a calzarse los guantes y debutar, como ya hizo el Kun Agüero en la última jornada. Un rumor que ha aumentado tras compartir en su cuenta de Instagram su rutina de entrenamientos.

El ex guardameta del Real Madrid ha querido enseñar cuáles son sus nuevos hábitos, en sus ‘stories’ ha publicado diferentes vídeos de como se machaca en el gimnasio con la ayuda de un conocido entrenador personal, Miguel Lordán de Mltrainer.

La secuencia de ejercicios que ha publicado el ex portero incluye ejercicios dirigidos a prácticamente todas las partes del cuerpo y no precisan de más material que un balón medicinal, plataformas elevadas, pesas y barras de metal.

Pero hoy, más allá de un futuro debut con el ‘1K FC’, el equipo que preside en la Kings League, el portero se ha vuelto viral con nuevo reto que ha propuesto a sus seguidores. En él anima a los usuarios a descifrar una operación con el mensaje “Véndeme este boli!!!, la famosa frase que pronunciaba Leonardo DiCaprio cuando dio vida al broker neoyoquino Jordan Belfor en “El lobo de Wall Street”.

Las respuestas no han tardado en llegar y en solo unas horas el “tuit” ha cosechado 5.000 comentarios y casi 10.000 " Me gusta”. La mayoría de los usuarios coinciden en que la respuesta al acertijo es 40 o 96 y que ambas respuestas serían acertadas.

96 o 40.

Método de multiplicación:

8•11=86. 86+8=96. (Teniendo en cuenta que se suma por el primer dígito)



Método de suma:

21+11=32+8=40. (Teniendo en cuenta que se suman 3 dígitos, la respuesta de la anterior operación y la operación)

Al no tener orden jerárquico, las 2 bn. — Rodri 🇲🇽 (@Rodriiprzz) January 31, 2023

Sin embargo también hay quien concluye que se trata de un vacile más de portero que en realidad solo pregunta por la ultima operación, es decir 19.

Tanto 96 como 40 están mal. Aunque se q se suma el resultado anterior y no se que y no se cuantitos pero de toda la vida 8+11 son 19.

Por muchos truqitos e historias q hay, pero lo que te pide es cual es el resultado de 8 más 11.

Sin más 19. Todo está mal — @Coralisima (@coralromerovega) January 31, 2023

No es la primera vez que Iker Casillas hace enloquecer La red social con sus acertijos. Ya hace meses propuso a los usuarios adivinar el nombre de un jugador. En un tuit, Iker fue poniendo serie de pistas para descubrir el nombre de un jugador misterioso. “Salí campeón en dos ligas de países diferentes. No soy inglés. Nunca jugué en Alemania. Gané la Copa del Mundo. Gané la Champions League. Jugué con Kaká y Robinho. No jugué ni con Sergio Ramos ni con Messi. Me dirigió Mourinho. No me dirigieron ni Guardiola ni Ancelotti. ¿Quién soy?”, escribió.

Los usuarios se volvieron locos hasta desvelarse la vacilada del portero: No existe.

El ex guardameta internacional se ha convertido, sin duda, en todo un “influencer” que lo mismo se marca un baile, que presume de abdominales o pone a pensar a sus fans.