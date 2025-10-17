La Afe anuncia protestas simbólicas por el partido de Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha convocado una protesta simbólica para esta jornada por la «falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga» sobre la disputa del partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami. Para la iniciativa se han puesto de acuerdo los capitanes de todos los equipos de Primera, aunque en la protesta no participarán ni el Villarreal ni el Barcelona. «El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club», asegura el sindicato de futbolistas en un comunicado.

«Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual», concluye la nota emitida por la AFE.

Su presidente, David Aganzo, ya expresó el malestar del sindicato por la falta de noticias recibidas de la Liga durante su intervención en el World Football Summit el pasado martes. Algo que ya había expresado la AFE en un comunicado ese mismo día. «Lo que queremos saber es si el convenio colectivo se cumple, cómo se viaja, si los jugadores locales van a estar menos de 36 horas de concentración. Dudamos de que se pueda cumplir en Miami», aseguraba Aganzo. «No nos oponemos a la Liga, pero sí exigimos que nos den esas explicaciones», explicaba el presidente de los futbolistas.

«Lo único que quiero es que a mis jugadores se les respete. No nos vamos a olvidar delas 72 horas entre partido y partido, de los periodos de pretemporada, el problema que hemos tenido esta temporada con el Real Madrid. Los compañeros han superado las temperaturas permitidas y hacer un viaje transatlántrico para jugar la Liga son cosas que se tienen que tener en cuenta», afirmaba Aganzo.

El sindicato tiene previsto acudir a partidos políticos y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que la Liga escuche a los jugadores y los tenga en cuenta.