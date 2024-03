La amarga queja de Klopp por el polémico penalti no pitado en el Liverpool - Manchester City (1-1): "Encontrarán una explicación..."

Una pillería, una jugada de pizarra, comenzó a desnivelar el importante Liverpool-Manchester City de la Premier, un encuentro en principio con favoritismo para el campeón, aunque después la realidad mostró otra cosa. Claro que Anfield es Anfield y que en el campeonato inglés nadie lo había asaltado este curso (ni lo ha asaltado) y el Liverpool era el líder, pero tenía tantas bajas el conjunto "red" que sacar un resultado positivo ante el campeón de Europa parecía casi una heroicidad. El caso es que al final el empate le supo a poco, le dejó la sensación de que había perdonado a su rival. También le indignó por esta última acción entre Doku y Mac Allister... En el minuto 99.

Especialmente molesto estaba Klopp, que se quejó de forma amarga: "Es cien por cien penalti, pero encontrarán una explicación porque toca el balón. En todas las esquinas del campo sería cien por cien falta, y en el área... ¿cómo?", dijo el alemán. "¿Cómo no pudieron verlo en la sala? Yo lo he visto, todos lo hemos visto en el Ipad, pero allí habrán visto alguna toma en la que no parezca claro y manifiesto. ¿Qué hace falta para que sea claro y manifiesto?", añade.

El empate también hace líder al tercer candidato al título, el Arsenal. El grupo dirigido por Arteta tiene 64 puntos, los mismos que el Liverpool y uno más que el Manchester City. El final de temporada se presenta interesantísimo.

Gol sorprendente

Pese a todas esas bajas, al conjunto "red" casi nunca le falta el espíritu de lucha, y menos este curso, en el quiere homenajear a su entrenador Klopp, que anunció que se marcha en verano. Los duelos Klopp-Guardiola son el clásico de los últimos años (empezaron en Alemania con los Bayern-Borussia) y se quedan en 11 victorias para el alemán, diez para el español y 9 empates. Podría haber otro en la FA Cup (van por caminos diferentes, sería la final). No fue un encuentro con tanto control del City como se pudiera esperar, sino que tuvo alternativas: unos primeros minutos para los celestes, que encontraban la manera de correr; la reacción del Liverpool, el gol de los visitantes y un nuevo arrebato de los locales al final. Así se vivió una primera parte decidida de forma sorprendente: De Bruyne sacó un córner por abajo al primer palo, una zona que suele estar poblada de jugadores, una mala idea como normal general, pero Aké arrastró a Mac Allister y dejó un hueco para que se colara Stones y rematara a metro y medio de la portería.

La gran respuesta del Liverpool fue tras el descanso. Un pase atrás de Aké, muy comprometido, terminó con la patada de Ederson a Darwin y el penalti. Estuvo algo torpe el portero, aunque la dejada de su compañero era una trampa. Marcó Mac Allister la pena máxima y Ederson no pudo seguir porque se lesionó. Entró Stefan Ortega y tuvo protagonismo con un par de paradas, en especial una a Quansah. Pero el partido lo tuvo el Liverpool en las botas de Luis Díaz. El renqueante Salah apareció en la segunda parte y lo primero que hizo fue filtrar un pase al colombiano que lo dejó mano a mano con el guardameta... Pero la mandó fuera. La siguiente vez que estaba en posición inmejorable, estuvo lento y se la quitó Walker. La presión de los locales se impuso en la segunda mitad, aunque el City salió alguna vez, sobre todo cuando entró Doku, que estrelló un balón en el poste. Antes Foden se había encontrado con el larguero en un rebote.

1 - Liverpool: Kelleher; Bradley (Robertson, 61’), Quansah, Van Dijk, Joe Gómez; Szoboszlai (Sala, 61’), Endo, Mac Allister; Elliott, Luis Díaz y Darwin (Gakpo, 76’).

1 - Manchester City: Ederson (Stefan Ortega, m.56); Walker, Akanji, Aké; Stones, Rodri, De Bruyne (Kovacic, 69’); Bernardo Silva, Foden, Julián Álvarez (Doku, 69’); y Haaland.

Goles: 0-1 (25’): Stones. 1-1 (50’) Mac Allister, de penalti.