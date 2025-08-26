Andrés Guardado regresa a España para un nuevo desafío

Regresa a la ciudad donde escribió parte de su leyenda. Andrés Guardado ha decidido instalarse de nuevo en Sevilla, meses después de cerrar su etapa en el fútbol mexicano con León. El histórico capitán de la Selección Mexicana, que disputó cinco Mundiales y acumuló más de 180 partidos con el Tri, vuelve al lugar que fue su casa durante años, despertando la inevitable pregunta sobre cuál será el próximo paso en su carrera.

Guardado inicia una nueva etapa en el fútbol español

Tras su última experiencia con León en la Liga MX, Guardado ha optado por dar el siguiente paso y comenzar a prepararse como entrenador en España.

La noticia fue confirmada por su esposa, Sandra de la Vega, quien a través de sus redes sociales explicó cómo se gestó la decisión. "Estábamos esperando un poco lo de Cruz Azul, luego le latió mucho todo el tema de Miami, por la vida ahí, empezamos a buscar casa, colegio, pero en una noche salió lo de estudiar de entrenador. Su sueño es seguir dentro del fútbol", contó.

Finalmente, la familia se inclinó por volver a Sevilla, donde mantienen residencia, y desde ahí Guardado podrá desplazarse a Madrid para cursar en una de las escuelas de entrenadores más prestigiosas. "Él quiere estudiar ahí porque es donde salen los mejores", agregó De la Vega, subrayando que el objetivo es obtener el certificado que le permita abrir puertas en Europa en el futuro.

El legado del Principito en el fútbol español

Durante más de una década, Andrés Guardado dejó huella en el fútbol español. Llegó al Deportivo de La Coruña en 2007, donde se consolidó en LaLiga gracias a su calidad y regularidad. Más tarde defendió la camiseta del Valencia, tuvo un breve paso por el Bayer Leverkusen en 2014 y finalmente encontró su etapa más simbólica en el Real Betis, club en el que permaneció de 2017 a 2023 y llegó a ser capitán y referente indiscutible.

En total, disputó más de 370 partidos oficiales en España entre LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas, consolidándose como uno de los jugadores mexicanos más respetados en Europa. Su experiencia en el fútbol español lo proyectó como líder indiscutible de la Selección Mexicana y al mismo tiempo cimentó los vínculos personales y familiares que hoy explican su regreso a Sevilla.