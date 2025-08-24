El último, y descarado, guiño de Dani Ceballos al Betis

Aunque Dani Ceballos en el estreno en Liga del Real Madrid ante Osasuna, la apuesta de Xabi Alonso por Arda Güler está llamada a reducir su protagonismo esta temporada por lo que no se descarta su salida antes de que cierre el mercado. De darse, la prioridad del centrocampista de 29 años sería regresar al Betis, club al que ha lanzado un nuevo y descarado guiño.

Y es que Dani Ceballos ha correspondido con un ‘me gusta’ a un fotomontaje en el que aparecía él y Antony con la camiseta del Betis en una publicación en la que se preguntaba: “¿Creéis que alguno de los dos vestirá las 13 barras en la 25-26?”.

En principio, el Real Madrid no tiene intención alguna de desprenderse de Dani Ceballos en calidad de cedido. Sí podría acceder a traspasar al centrocampista siempre y cuando el Betis, o cualquier otro equipo, ponga 20 millones de euros sobre la mesa.

El anterior guiño de Dani Ceballos al Betis

Tras contar poco para Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes, Dani Ceballos se mostró “abierto a todo” en cuanto a su “futuro” en el Real Madrid. Así lo manifestó el centrocampista a los periodistas que lo esperaban en la estación de Santa Justa, desde donde se desplazó a Utrera, su localidad natal, para iniciar las vacaciones. Cuestionado también por el Betis, Dani Ceballos lanzó un guiño a su exequipo pese a que su presidente, Ángel Haro, descartó hace semanas su fichaje.

“Todavía no he hablado con el Betis, pero éste es un verano muy importante para mí y ya hablaremos sobre mi futuro. El Betis es mi casa y siempre va a ser mi casa”, indicó el futbolista del Real Madrid

Dani Ceballos, que cumplirá 29 años en agosto y se marchó del Betis en el verano de 2017, deseó que “ojalá siempre tenga las puertas abiertas” del club verdiblanco.