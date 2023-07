Así están los afectados por la gastroenteritis en la gira del Barça

El Barcelona vive días complicados después de anular su compromiso contra la Juventus. Desde el club transmiten tranquilidad. "Los jugadores del primer equipo del FC Barcelona afectados por la gastroenteritis vírica, que obligó a suspender el partido contra la Juventus en el Levi's Stadium, evolucionan favorablemente. En las últimas horas no se ha detectado ningún caso nuevo. En la doble sesión de entrenamiento prevista para este lunes se espera la participación mayoritaria de los jugadores afectados. Antes del partido contra el Arsenal, la plantilla azulgrana tendrá todavía otra sesión preparatoria que servirá para que Xavi pueda seguir recuperando efectivos. El FC Barcelona tiene muchas ganas de debutar ante sus aficionados americanos en el partido que se jugará en el SoFi Stadium de LA el próximo miércoles 26 de julio", afirma el club.

El propio Joan Laporta ya analizó lo que supone para la entidad esta situación. "Teníamos mucha ganas de ver al equipo campeón de la Liga con las nuevas incorporaciones de esta temporada. Y sí que es un golpe muy duro sobre todo para los jugadores afectados, que espero y les deseo una rápida recuperación", dijo Laporta, desde Los Ángeles, en un vídeo difundido por el club en su cuenta oficial de Twitter. "Y es duro porque todos los aficionados al Barça teníamos muchas ganas de estar hoy en San Francisco jugando un partido contra la Juve. No va a poder ser por esta razón, por una causa de fuerza mayor. Y lamentablemente el partido se ha suspendido porque el Summer Tour está muy programado y no tenemos más fechas para que se celebre este partido. Vamos a ver cómo compensarlo de alguna manera. Es lo que hay y tenemos que aceptarlo", dijo. La suspensión del partido ante la Vecchia Signora le costó al Barça unos tres millones de euros.

Si no hay imprevistos, el Barça se enfrentará al Arsenal el próximo jueves y, posteriormente, jugarán el Clásico en Dallas contra el Real Madrid el sábado 29 de julio. Por último, cerrarán su gira en Las Vegas el martes uno de agosto contra el Milan.

El Barça está bloqueado por un impago de 60 millones de palancas. "Cuando estás excedido como lo está el Barca, puedes fichar e inscribir con % de ahorro de las salidas de jugadores. 50 % del ahorro de la ficha y 50 % de la amortización y 20 % del beneficio neto de las ventas de jugadores. Con esos ahorros un club excedido genera Fair Play y puede inscribir. Ejemplo: una venta de Ansu Fati por 50 millones le generaría al Barça como club excedido y con los porcentajes anteriores, aproximadamente sólo 15 millones de Fair Play y con ellos podrías fichar e inscribir a un jugador cuyo coste para las dos próximas temporadas sea de 15 en total. El Barça ahora mismo eso no lo podría hacer. Aunque vendiese a Fati esos 15 millones no los podría usar. En todo caso irían a cuenta de los 60 que debe compensar por el impago (de momento) de las dos palancas. Es decir no puede inscribir a ningún jugador aunque los fiche si no cobra los 60 kilos o genera 60 de Fair Play con salida masiva de jugadores y ahorros de salarios", informó el periodista Pedro Morata.