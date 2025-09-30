Por qué Simeone no está en el banquillo en el Atlético de Madrid - Eintracht de Frankfurt

Diego Simeone no está en el banquillo del Atlético de Madrid contra el Eintracht de Frankfurt. Es Nelson Vivas, su ayudante, el que dirige a sus futbolistas al lado del césped mientras el Cholo observa el juego desde un palco.

No es que el Cholo haya decidido ver la primera parte desde arriba como ahora acostumbra a hacer Luis Enrique en el PSG o como ya hizo John Benjamin Toshack en sus primeros tiempos como entrenador de la Real Sociedad cuando llegó a España.

Simeone fue expulsado en el partido contra el Liverpool después del último gol del equipo inglés en el tiempo añadido por encararse con un aficionado que según el técnico rojiblanco había estado increpándolo durante todo el partido. Era el estreno del Atlético en esta Champions, el Atlético había conseguido remontar los dos goles iniciales del Liverpool y la tensión era máxima.

«Como en otras ocasiones y con tranquilidad», decía el preparador rojiblanco cuando le preguntaron cómo iba a vivir el partido.

No es la primera vez que el entrenador del Atlético tiene que ver un partido europeo de su equipo en el palco. En 2018 fue expulsado en el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa contra el Arsenal y fue sancionado con cuatro partidos. El Cholo no pudo dirigir el partido de vuelta desde el banquillo y tampoco la final en la que se impuso al Marsella. En los dos casos fue Germán Burgos, el «Mono» el que se sentó en el banquillo.

La UEFA, en esta ocasión, ha decidido sancionar con un solo partido al preparador argentino, que ya podrá sentarse en la siguiente jornada contra el Arsenal, precisamente, en Londres. El de hoy contra el Eintracht de Frankfurt es el único partido que se perderá el preparador rojiblanco, que no puede tener contacto con sus jugadores desde que llegan al campo. No ha podido dar la charla técnica y tampoco podrá contactar con ellos en el descanso.