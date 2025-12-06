Athletic - Atlético de Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

El Athletic Club y el Atlético de Madrid protagonizan este sábado, 6 de diciembre, un choque clave por la jornada 15 en LaLiga EA Sports, con ambos equipos urgidos de victoria tras sus caídas en los últimos compromisos ligueros. Los leones perdieron 0-3 ante el Real Madrid en casa, mientras que los colchoneros cedieron 3-1 frente al Barcelona, rompiendo una racha de seis triunfos consecutivos. El duelo, en el mítico San Mamés de Bilbao, promete una máxima intensidad.

El Atlético de Diego Simeone viaja con la enfermería llena: José María Giménez (muscular muslo derecho, baja hasta mediados de diciembre), Álex Baena (muscular muslo izquierdo, similar plazo), Marcos Llorente (muscular muslo derecho) y Johnny Cardoso (molestias de rodilla) son bajas confirmadas, mientras Robin Le Normand regresa. En el Athletic de Ernesto Valverde hay cinco ausencias: Iñaki Williams (aductor desde octubre), Maroan Sannadi (menisco), Robert Navarro (tobillo) y Beñat Prados junto con Unai Eguíluz por ligamentos cruzados, pero Oihan Sancet regresa tras cumplir su sanción.

Los colchoneros no han perdido en sus últimas cinco visitas a equipos vascos en LaLiga (2V 3E), aunque empataron las tres recientes, y buscan romper una posible racha de seis duelos sin derrota. El Athletic ha perdido cinco de sus seis últimos duelos ligueros ante el Atlético (1V), incluyendo tres seguidos, y dos de tres en casa desde el regreso de Valverde (1V). El entrenador de los leones suma 11 derrotas en 20 choques ligueros ante Simeone (4V 5E), su verdugo histórico. Sin embargo, el conjunto madrileño, cuarto con un buen arranque, es el equipo que más puntos ha perdido tras ir ganando en la competición liguera esta temporada (14), mientras que el Athletic es el único sin ceder tras ir arriba.

Nico Williams (3 goles en liga) busca repetir sus dos tantos en los últimos cuatro enfrentamientos ante el Atlético, pese a su irregular presente. Julián Álvarez (7 goles) no marca en liga desde noviembre, pero Griezmann acumula 14 tantos frente a los bilbaínos: tres con la Real Sociedad, cuatro con el FC Barcelona y siete con el Atlético de Madrid. Sin embargo, encadena cinco duelos sin hacerlo, siendo su última diana en la victoria liguera de la temporada 2022/23 en el Riyadh Air Metropolitano (1-0).

En San Mamés, donde el Athletic sigue mostrándose irregular (cuatro victorias, un empate y tres derrotas en ocho partidos, para un total de 13 puntos), el Atlético afronta la cita con el claro objetivo de engancharse de nuevo a la pelea por el liderato y volver a colocarse a tres puntos de la cima en la competición doméstica. El escenario no admite margen de error para ninguno de los dos.

Horario y dónde ver online TV el Athletic Club - Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por Movistar+ LaLiga y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Athletic Club - Atlético de Madrid

Athletic Club

Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Atlético de Madrid

Oblak; Molina, Le Normand, Hancko, Nico; Giuliano, Barrios, Koke, Almada; Julián Álvarez y Griezmann.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz