La explicación de por qué al Atlético le valdría con ganar al Oporto por un gol más de diferencia que el Milan al Liverpool

Fútbol

Ganó el Milan en el Metropolitano y se armó una buena. Tocaba sacar la calculadora para saber qué tiene que pasar en la última jornada para que el Atlético se clasifique para octavos de la Champions. Tras el análisis de números, goles y criterios, la conclusión es que el conjunto del Cholo primero tiene que ganar (porque si no no supera al Oporto) y después tiene que hacerlo por un gol más de diferencia que la supuesta victoria del Milan ante el Liverpool; por tanto, necesita como mínimo dos dianas. Si los españoles ganan y los italianos no, el Atleti se clasifica. Pero si se imponen los dos, el triunfo rojiblanco debe ser por un gol más que el Milan, y esta es la explicación:

El primer criterio de desempate es el de puntos logrados entre ellos: como el Atlético ganó en Milán y el Milan en Madrid, es 3 puntos para cada uno, y habría que correr al siguiente criterio.

Ese siguiente criterio es la diferencia de goles en el enfrentamiento directo: como el Atlético ganó 1-2 en Milán y el Milan 0-1 en Madrid, es 0 de diferencia de goles para ambos, y habría que pasar al siguiente criterio.

Ese siguiente criterio es el mayor número de goles marcados en el duelo directo, que sería 2-2, por tanto habría que pasar al siguiente criterio.

Ese siguiente criterio ya sería la diferencia de goles total del grupo. El Milan tiene ahora -2 y el Atlético -3, por tanto si ambos equipos ganan sus partidos por un gol, esto se mantendría y pasaría el Milan, de ahí la necesidad de que el Atlético gane al menos por un tanto de diferencia más que el Milan, para igualar este supuesto. Si el Atlético se impusiera, por ejemplo, 0-3, y el Milan 1-0, los españoles ya lo tendrían porque su diferencia de goles sería 0, mientras que la de los italianos sería -1. Pero en el supuesto de un 0-2 y 1-0 (o 0-2 y 2-1; o 1-3 y 1-0...), el gol average general estaría igualado también a -1, y habría que pasar al siguiente criterio.

Ese siguiente criterio son los goles a favor en total del grupo. El Milan tiene ahora 5 y el Atlético 4, de ahí la necesidad de que los rojiblancos logren al menos un tanto más que los que consigan los italianos, para al menos igualar también esta estadística y pasar al siguiente criterio.

Este criterio es los goles marcados fuera de casa en todos los partidos del grupo. El Atlético tiene ahora 2 y el Milan 3. Pero estamos hablando de que el Atlético necesita como mínimo dos goles, de ahí que llegaría a 4 y el Milan no puede sumar más porque juega en casa, se queda en 3. Aquí ya sí se rompería el empate en favor del conjunto del Cholo.

Otros factores a tener en cuenta:

El único que depende de sí mismo sin mirar al resto es el Oporto: si gana está clasificado. Si empatara, dependería de que el Milan no ganara.