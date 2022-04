Guardiola al Cholo: “Puede jugar como quiera”; Simeone a Pep: “No somos tan tontos...”

La guerra de estilos entre Guardiola y Simeone duró hasta el final de los cuartos de final de la Champions. “No hagan mía esa polémica”, dijo Guardiola. Estaba o parecía enfadado por la cuestión. “Nunca he faltado al respeto a esta institución. Son los campeones de España. El Cholo puede jugar como quiera, sólo faltaría. Sólo dije que cuando un equipo defiende muy, muy bien y todos juntos atrás, es muy difícil. Y el Atlético es un equipo que sabe hacer esto como nadie en el mundo”, dijo el entrenador del Manchester City. Eran palabras de alabanza, pero Simeone no se fía. “No tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. A veces, aquellos que tienen un gran léxico son inteligentes y logran alabarte con un desprecio. Pero no somos tan tontos el resto por no tener ese léxico”, opinó el preparador rojiblanco. Su postura quedó muy clara.

Sobre sus aplausos irónicos cada vez que los futbolistas del Manchester City perdieron tiempo, el técnico rojiblanco aseguró: “Aplaudí a nuestra gente, no al banquillo rival”. Aplaudir a algo que se notaba, que los futbolistas estaban dando todo lo que tenían, pero no pudimos dar la victoria”, continuó. “Estoy jodido por no ganar, siempre se festeja el ganar, da igual cómo se consiga. Mi primera prioridad es absolutamente ganar. Luego, estar orgulloso, y no tengo ninguna duda de que siento orgullo del equipo que tiene el Atlético, porque competimos, tenemos nuestra forma, seguramente buena, mala, regular”, insistió. “Ver cómo se tiran de cabeza, y van y van, sabiendo que los otros son mejores”, enfatizó Simeone para defender su postura.

Antes, Guardiola había seguido con esas palabras de las que tanto sospecha su homónimo. “El Atlético estuvo brillantísimo en la segunda parte. Ya me hubiera gustado no defender, pero no nos dejaron, veníamos del partido con el Liverpool, con el cansancio del viaje, y si nos hubieran marcado un gol seguramente no estaríamos aquí hablando de que el Manchester City está clasificado para las semifinales de la Champions. Ya dije en Inglaterra que no iba a ser como en la ida y que no esperaran que allí fuéramos a marcar tres o cuatro goles”, dijo el preparador catalán.

Su próximo rival será el Real Madrid. “Los reyes de esta competición”, admitió Pep, en el mismo tono adulador que tuvo con el Atlético. “Si jugamos como en la segunda parte de aquí no tenemos ninguna posibilidad y si estamos como en el resto de la eliminatoria, les podemos hacer sufrir”, opinó.