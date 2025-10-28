Un buen rato del Atlético

Siete partidos después, el Atlético consiguió inaugurar la casilla de victorias a domicilio esta temporada. Lo hizo en Sevilla, ante el Real Betis y gracias a un primer cuarto de hora de gran nivel, como demuestran los rojiblancos cada vez que son ambiciosos y juegan sin complejos. Eso sí, para no perder las viejas costumbres, en cuanto se puso por delante y por mucho que lo niegue Simeone en entrevistas varias, el equipo volvió a meter el culo atrás a partir del 0-1. Eso dio pie a que los de Pellegrini comenzaran a crecer.

Es obvio que la zona de confort del entrenador argentino es cerrarse y salir a la contra cuando se adelanta a su rival, pero tal y como defiende hoy en día el Atlético es muchas veces un riesgo innecesario que no termina de salir bien. En el Benito Villamarín salió bien y llegó antes el 0-2 que el empate a uno, pero si los rojiblancos no habían conseguido ganar fuera de casa hasta ahora no era por casualidad.

Conviene remarcar las distintas razones por las que el "plan A" del Cholo funcionó en Sevilla. La portería se dejó a cero, lo que es noticia en este Atlético. Y se hizo por la vuelta de Giménez y porque Oblak comienza a ser un poco más reconocible que el de inicio de temporada. Además, la titularidad de Baena da un salto de calidad a la plantilla que notan todos sus compañeros, aunque la felicidad nunca llega en toda su plenitud, porque Simeone decidió que sus dos mejores jugadores, el internacional español y Julián Álvarez, tenían que dejar el terreno de juego con media hora por jugarse. Son manías con las que hay que convivir. El equipo, como no podía ser de otra manera, lo noto negativamente, pero el Betis no logró ese gol que le hubiera metido en el partido y los colchoneros se llevaron los tres puntos sin apenas sufrir y eso sí es noticia.