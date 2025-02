El audio del VAR calienta aún más la polémica del Derbi: "No hay más imágenes... pues vale, voy a pitar penalti"

Real Madrid y Atlético de Madrid empataron (1-1) este sábado en el duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2024-2025, por lo que los de Carlo Ancelotti siguen en lo más alto de la tabla, después de que los rojiblancos se adelantaran de penalti, revisión en el VAR mediante, con gol de Julián Álvarez, y los blancos igualaran en la segunda mitad, gracias al tanto de Kylian Mbappé. Otra vez, y ya van cinco, 90 minutos de un derbi que acaban en empate entre madridistas y rojiblancos. Mucha igualdad en un duelo algo descafeinado que, después de una semana con mucho ruido arbitral, tuvo su dosis de polémica por el penalti por pisotón claro de Aurelien Tchouameni a Samu Lino. El árbitro no lo señaló y el VAR lo llamó, para terminar concediéndolo después de cinco minutos.

Una jugada que se produjo cuando el partido parecía encaminarse hacia el descanso sin demasiados sobresaltos y que tiene al madridismo en pie de guerra. La conversación entre Soto Grado y DE Burgos Bengoechea se filtró nada más acabar el partido y el enfado de los aficionados merengues es mayúsculo.

"Están muy barridas"

"César, te recomiendo valorar un posible penalti", le dice De Burgos Bengoetxea a Soto Grado para que acuda al monitor. "Sí, cuando estés delante del monitor, hablamos". "Esta es la acción, la tengo barrida, no es muy nítida pero luego te pongo otra con más calidad. Ahora te voy a poner otra con más calidad, para que veas el pisotón". "Ahí la tienes". Tras unos momentos de silencio Soto Grado afirma: "Le pisa ahí con tacos. Dame otra. A ver si tienes una que se vea por detrás", respondió Soto Grado. "Son las de mejor calidad, las demás están muy barridas", comentó Ricardo de Burgos Bengoetxea. Al no disponer de más imágenes el colegiado acaba diciendo: "Venga, voy a pitar penalti pero no le voy a sacar amonestación. Penalti a favor del Atlético de Madrid". A lo que acaba respondiendo De Burgos Bengoetxea: "Perfecto".

El hecho de que el colegiado admita la falta de calidad de las imágenes ha indignado a los madridistas que ya venían de una semana bastante caliente por las polémicas arbitrales. "Buenos días madridistas. Han querido ir de transparentes el la REAL PUTREFACTA FEDERACIÓN, sacando los audios del VAR raudos y encima los audios han cagado más la jugada: “…no tenemos más imágenes? Pues vale, voy a pitar penalty…” o "que casualidad que hoy, al segundo sale el audio del VAR para marcar un penalti en contra del Real Madrid, pero el audio de la semana pasada con la patada brutal a Mbappé todavía no la pueden publicar, cuanto menos curioso no? Es muy turbio este asunto". son algunos de los indignados comentarios que se pueden leer en "X".

La polémica está servida.