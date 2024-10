Barça - Bayern: Flick, de acabar con una era en el Barcelona a intentar recuperar el prestigio del equipo azulgrana en Europa

El último gol que el Barcelona le ha marcado al Bayern Múnich fue de Luis Suárez... El día que el conjunto alemán venció por 2-8 en Lisboa, donde se montó la burbuja para que la Champions de la pandemia, en 2020, pudiera terminar. Si hay una definición de «tocar fondo», ese partido sería ideal para ilustrarla. El Barça venía de otros desastres como la remontada de la Roma en 2018 o la del Liverpool en 2019, pero la goleada del Bayern fue ir más allá cuando parecía imposible.

El conjunto alemán se ha ido apareciendo desde entonces en las pesadillas del español para recordarle que aunque como club mantuviera su estatus, como equipo ya no estaba en la élite continental. En la fase de grupos del curso 2021/22: 3-0 y 0-3. En la de la 2022/23, 2-0 en Múnich, pese a que los catalanes compitieron mejor; y 0-3 en el Camp Nou.

El momento de ese 2-0 tiene ciertas similitudes con la temporada actual. Ahí también parecía que empezaba algo con Xavi, y se quedó a medias, aunque con una meritoria Liga conquistada y con un buen puñado de canteranos convertidos en realidad, sin ir más lejos, Lamine Yamal. Esta vez el Barcelona es más optimista todavía, y en el banquillo está el técnico con el que empezó todo. El Bayern que destruyó al Barça de Messi y compañía lo dirigía Flick y el Barça que está ilusionando y que busca subir todavía un nivel su confianza lo dirige Flick. «No vale el pasado, vale el aquí y el ahora. En lo que sucedió en el pasado no podemos influir, pero sí en lo de mañana [por hoy]. Tenemos que intentar estar preparados», analizó el entrenador, que no quiso ponerse demasiado sentimental en la previa. «Es evidente que es un partido especial: jugué [de 1985 a 1990] y entrené allí, tengo muchos conocidos y tengo relación con algunas personas de allí. Pero estoy en otro capítulo de mi vida, y estoy feliz aquí. Analizamos al rival, como a todos, aunque al Bayern le conozco mejor. Será un partido complicado, es la Champions», opinó el preparador.

De aquel equipo del 2-8 solo quedan en la plantilla Ter Stegen, lesionado para lo que queda de curso; De Jong, que también está tocado pese a que acaba de volver de una baja de larga duración; Iñaki Peña, que no contaba en ese momento y ahora es titular por la baja del portero alemán; y Ansu Fati y Araujo, los jóvenes en ese momento que peleaban por hacerse con un puesto. La otra novedad es que Lewandowski está ahora en el bando opuesto.

"Mantener la idea"

Flick no quiere añadirse presión diciendo que es el duelo que va a mostrar dónde está su Barcelona. El técnico pone a prueba también un planteamiento que hasta ahora le ha funcionado de maravilla y ha hecho que se admiren no solo los resultados, también un fútbol entretenido y vertical, muy ofensivo. Pero esa presión en campo contrario que ejerce, con la defensa muy adelantada, que es un riesgo ya de por sí, se multiplica contra equipos como el Bayern o como el Real Madrid, el sábado, ya que tienen delanteros muy rápidos. «Hay que mantener la idea de cómo queremos jugar. Hay cosas claras que tiene que hacer el equipo, aunque no salgan siempre al cien por cien. Y sí, será importante presionarles bien, pero también replegarse bien cuando toque y no cometer errores», analizó el encuentro, sin dar muchas pistas.