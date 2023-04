El Barça reclama a la jueza que deje al Real Madrid fuera del "caso Negreira"

El Fútbol Club Barcelona no quiere que el Real Madrid acuse en el "caso Negreira". Como han hecho los expresidentes blaugranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, la entidad que preside Joan Laporta ha pedido a la juez que investiga el pago de 7,5 millones entre 2001 y 2018 al entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, por parte del club culé que no reconozca a su máximo rival deportivo la condición de perjudicado y le impida ejercer la acusación particular.

Según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN, en su escrito de oposición -que su defensa ha trasladado esta misma mañana al juzgado- abre la puerta no obstante a que, si la jueza acepta que el Real Madrid pueda ejercer la acción popular, lo haga de forma conjunta con el resto de acusaciones populares y "bajo la misma dirección letrada". Es decir, que un único abogado represente a esas acusaciones que no representan los intereses de ningún perjudicados directo.

El Real Madrid sí se siente perjudicado

El Real Madrid justificó su pretensión de ejercer la acusación en que los hechos investigados, "tendentes a favorecer" a uno de sus principales competidores "en la "toma de decisiones de los árbitros, y de esa forma, en los resultados", "indudablemente le perjudicaron".

El club blanco hizo hincapié en que el delito de corrupción deportiva que se investiga "protege la limpieza en las competiciones deportivas y el interés social y de sus propios participantes en salvaguardar la integridad deportiva". Ese interés, recalcaba, "tiene a su vez implicaciones económicas". Amparándose en esa argumentación, los abogados de la entidad madridista consideran "indiscutible" el interés del Real Madrid "en la limpieza de la competición deportiva".

Al igual que el Barça, los expresidentes azulgranas Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell no quieren que se permite al club blanco ejercer la acusación en el "caso Negreira". Según expuso el primero en un escrito adelantado por LA RAZÓN, en los hechos investigados no existe "el más mínimo indicio de perjuicio" contra la entidad madridista que justifique su presencia en la causa como perjudicado.

La negativa de Bartomeu y Rosell

Su defensa, que ejerce el letrado José María Fuster-Fabra, expuso en sus alegaciones que "la admisión sin justificación alguna de acusaciones particulares individuales de cada uno de los equipos de fútbol llevaría a un procedimiento de imposible instrucción". Por la misma razón, aseguraba, "podrían intentar personarse el Real Club Deportivo Espanyol, el Celta de Vigo, el Elche Club de Fútbol, etc", entidades que como el Real Madrid "participan en la Liga de Fútbol Profesional y en la Real Federación Española de Fútbol".

Tanto para Bartomeu como para Rosell el club blanco ya está representado en la causa por la Liga de Fútbol Profesional (LNFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "entidades a las que está adherida el Real Madrid y que organizan las competiciones en las que este equipo participa".

Rosell, por su parte, puso de relieve que la propia instructora ya limitó la condición de agraviados a "aquellas personas cuyo patrimonio se viera directamente afectado por las conductas punibles" y a las entidades "que gestionan las competiciones deportivas en las cuales se produce la presunta corrupción". Dos requisitos que, según defiende la defensa de Rosell, que ejerce el abogado Pau Molins, no reúne el club de Concha Espina.

En el escrito en el que la entidad que preside Florentino Pérez solicitó su personación como acusación particular, subrayaba la defensa de Rosell, "no se menciona ninguna clase de afectación patrimonial por los presuntos hechos" delictivos que se investigan. Y, además, añadía, "no se trata tampoco de una entidad que gestione ninguna competición deportiva". "Los intereses de los competidores del Fútbol Club Barcelona", hizo hincapié, "se encuentran ya representados" por RFEF y la Liga de Fútbol Profesional.

"La legitimación para acusar de cualquier club que en las últimas décadas haya competido con el club azulgrana supondrá una representación duplicada y redundante de tales intereses -denunció- que solo contribuirá a prolongar innecesariamente la tramitación de las presentes actuaciones".