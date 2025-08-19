El Barça rinde homenaje al sextete con su tercera equipación 2025-26

Catorce años después, el recuerdo del sextete regresa en forma de camiseta. El Barcelona ha presentado oficialmente este martes su tercera equipación para la actual, una camiseta en color "mango brillante" que homenajea al histórico sextete conquistado en 2009 bajo la dirección de Pep Guardiola. El diseño, inspirado en la línea 'Total 90' de Nike, recupera un tono que forma parte de la memoria colectiva culé y que ya vistieron generaciones anteriores en noches históricas como la final de Wembley de 1992 o la conquista del triplete en 1998 y 1999.

La presentación se enmarca dentro de la campaña audiovisual "Definimos el mañana", una pieza que conecta los grandes éxitos del pasado con la ambición de la plantilla actual. En el vídeo aparecen leyendas como Thierry Henry, Puyol, Gerard Piqué, Iniesta, Messi o el propio Pep Guardiola, junto a referentes del presente como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Lewandowski

El recuerdo imborrable del sextete de 2009

El homenaje de la tercera equipación remite directamente al año 2009, cuando el Barcelona de Pep Guardiola conquistó los seis títulos oficiales en una misma temporada, Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Una gesta que ningún otro club había alcanzado hasta entonces.

El color naranja revive la camiseta utilizada en la final del Mundial de Clubes disputada en Abu Dabi, último paso para completar el sextete. Esa victoria ante Estudiantes de La Plata, con goles de Pedro y Messi, cerró un ciclo que ahora vuelve a ser recordado a través de esta nueva equipación.

El Barça aún no ha podido estrenar sus nuevas camisetas

Mallorca Barcelona MIQUEL A. BORRÀS Agencia EFE

Aunque las tres camisetas de la temporada 2025/26 ya están disponibles en las tiendas físicas y online del club, el conjunto culé no ha podido estrenarlas en partido oficial. En la primera jornada de LaLiga frente al Mallorca, la similitud cromática con la indumentaria bermellona impidió utilizar tanto la blaugrana como la dorada y la nueva naranja, lo que obligó al equipo de Hansi Flick a jugar con la tercera equipación del curso pasado, de color verde fosforito.