Barcelona - Atlético: todos miran a Joao Félix

El primer partido entre el Barça y el Atlético de esta temporada es el de Joao Félix. El portugués se va a enfrentar a su exequipo, en realidad al equipo al que todavía pertenece, porque está en la Ciudad Condal como cedido, y del que se fue porque la situación con Simeone, con el que siempre ha tenido sus más y sus menos, era ya demasiado incómoda. En enero ya se fue como cedido al Chelsea. El duelo llega tras algún cruce de declaraciones durante la semana. Le preguntaron a Simeone por Joao y también por Griezmann, que se enfrenta al Barça, donde tampoco logró triunfar. "El fútbol no se explica por un partido, un partido es un partido, lo importante es la continuidad, el sostener un trabajo, el tener una historia detrás. Un partido lo pueden jugar bien todos", respondió el Cholo, sin decir nombres. Antes, Griezmann había comentado algo similar en Movistar +. "Al final cuando llegas al Atlético sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo, y el club también, de darle una salida".

"Es un palo, sí, claro", opinó Xavi de esos comentarios. "Pero aquí estamos muy contentos. Puedo hablar de las cosas que yo he visto: un jugador positivo, trabajador, que se ha adaptado bien al grupo, bromista, las obligaciones las hace... No tengo ninguna queja", desveló el preparador barcelonista, que espera que esas palabras que llegan desde Madrid sean un aliciente extra para Joao. "Le debe servir de motivación. Le pasó el día del Oporto, él es del Benfica y le motivó, pues mañana (por hoy) lo mismo. Yo lo veo feliz, contento, está siendo constante. Puedo hablar de él aquí y estoy de momento encantado con su rendimiento", añadía.

Joao Félix marcó contra el Oporto después de dos meses y 12 partidos en blanco. Su aterrizaje en el Barça fue imponente, con tres dianas en los dos primeros encuentros como titular, contra el Betis y el Amberes. Parecía que estaba en su equipo ideal, pero después llegaron encuentros en los que le costó más. "A todos los veo capaces de marcar más: a Lamine, a Raphinha, a Ferran, por supuesto Lewandowski, que ya lo ha hecho año tras año... Pero más allá del gol está el trabajo. Contra el Athletic Club Joao hizo un partidazo, la pidió, dio la asistencia... Marcó la diferencia, no es todo el gol", afirma Xavi. El propio Joao Félix también ha tenido algo que decir, mandando el recado en la otra dirección. "Prefiero el estilo del Barcelona. Si preguntas a todos los jugadores, incluso a los del Atlético, seguramente preferirían jugar más tiempo en ataque. Si no responden eso, están mintiendo", aseguró en declaraciones a ESPN. Y también contestó a Griezmann en Movistar: "No estoy de acuerdo, él tiene su opinión y no voy a comentarlo. Hay cosas que podría haber hecho mejor, pero tanto yo como todos. No es culpa solo de uno, sino de varios".

Griezmann en el Barça

Joao Félix disputó 131 partidos con el Atlético (84 de titular y sólo 22 completos), en los que marcó 34 goles y repartió 16 asistencias. No se sabe si serán los últimos. Tiene contrato hasta 2029, pero el Barça ya está buscando la manera de comprarlo definitivamente, con sus problemas económicos, aunque como siempre serán los resultados los que decidan cuánto amor hay en esta unión.

Griezmann disputó 102 partidos con el Barcelona, con 35 goles y 16 asistencias, aunque nunca terminó de encontrar su sitio. "No sé qué pasó. No estaba aquí, no he sido su compañero, no le he entrenado. Pero sí sé que está en un momento extraordinario, marca muchas diferencias, es un futbolista excepcional que trabaja mucho para el equipo", piensa Xavi del francés. Lleva nueve goles en Liga y 4 en Champions, además de todo lo que aporta con su despliegue físico o dando continuidad a las jugadas con solo un toque para que Morata o los centrocampistas puedan correr: algo tan aparentemente sencillo como complicado en la realidad. El todoterreno galo sí ha jugado tres veces contra el Barça después de su regreso al Metropolitano, con una victoria y dos derrotas como resultado, aunque no pudo marcar.

Su inspiración y la de Joao parecen clave en el encuentro de hoy en Montjuïc. El que pierda cederá contacto con la cabeza (ayer no fallaron el Real Madrid y el Girona), sobre todo el Barça, ya que el Atlético tiene un partido menos, el aplazado contra el Sevilla que jugará el 23 de diciembre.