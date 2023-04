El sorprendente número de partidos de Liga que han jugado juntos Lewandowski, Pedri y Dembélé en 2023

El Barcelona visita Getafe (domingo 16 de abril a las 16:15, puede verse en DAZN en televisión) después de encadenar dos malos resultados, el 0-4 del Real Madrid en Copa y el 0-0 contra el Girona en el Camp Nou en Liga. Dos partidos sin goles y con poco juego, salvo la primera parte del Clásico. Necesita un impulso el líder para rematar la Liga o para no llevarse un susto, y todavía tiene que esperar un poco más para que le llegue en forma de "refuerzos". "Tenemos que frenar a los jugadores", dice Xavi de los lesionados, nombres importantes en la plantilla. "La semana que viene la gran mayoría ya estarán a punto. Podían haber forzado, pero hemos creído que es mejor aguantar una semana más", añadía el entrenador azulgrana. Pedri y De Jong parece que pueden llegar al encuentro contra el Atlético y con Dembélé quizá se siga aguantando hasta la siguiente jornada en Vallecas. Christensen, que lleva un curso espectacular, también está ya casi a punto.

"Cuando no tienes a dos o tres de los mejores futbolistas de tu plantilla se nota, y por desgracia mucho. Pedri genera muchas cosas, De Jong, Dembélé genera mucho por banda, uno contra uno, hace que el contrario esté más pendiente de esa zona, y el respeto que les tienen los rivales. Generar cosas para Robert y para los delanteros es lo que necesitamos. Claro que se nota, aunque no es excusa para no seguir ganando", opinaba Xavi, que desde que comenzó 2023 no ha podido contar con su trío de jugadores estrella en ataque juntos en Liga.

Ningún partido de Liga los tres juntos

El arranque del año fue sin Lewandowski, que tuvo que cumplir los tres encuentros que le quedaban de sanción por la roja que vio en Pamplona. Cuando el polaco estaba listo, para el duelo contra el Real Betis, el primero de febrero, ya se había caído Dembélé, lesionado una semana antes en Girona, a la media hora de encuentro; y solo dos semanas después fue Pedri quien entró en la enfermería y hasta hoy. Sí pudieron jugar juntos la Supercopa, de la que el Barça salió como campeón, y el partido de Copa contra la Real Sociedad.

El balance de todos esos partidos tampoco es negativo en Liga, pero sí es verdad que en las últimas actuaciones el conjunto barcelonista está poniendo más piernas y esfuerzo que ideas. Los tres choques sin Lewandowski fueron tres 1-0 (Atlético, Getafe, Girona), mismo resultado que ante el Valencia sin ninguno de los tres futbolistas mencionados. Con Pedri y Lewandoski, pero sin Dembélé, victorias ante Sevilla y Villarreal; y con Lewandowski, pero sin Pedri y Dembélé triunfos ante Cádiz, Athletic Club, Real Madrid y Elche, derrota contra el Almería y empate contra el Girona.