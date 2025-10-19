El Bayern sigue con su racha perfecta en el clásico alemán

El Bayern sigue siendo perfecto en este arranque de temporada. Llegaba al clásico ante el Dortmund con diez victorias en otros tantos partidos y su racha sigue creciendo, porque ya son once de once victorias en todas las competiciones, y con unos números que asustan: 42 goles a favor y solo 9 en contra para el coloso alemán, que gana siempre, sin importarle la competición que dispute.

Evidentemente es líder de la Bundesliga con 21 puntos en siete partidos; en la Champions también está arriba del todo gracias a sus dos triunfos en dos jornadas, con goleadas al Pafos y al Chelsea. En la final de la Supercopa Franz Beckenbauer, derrotaron al Sttutgart y también siguen adelante en la Copa Alemana tras haber ganado en primera ronda.

Así que es normal que Niko Kovac, el técnico del Dortmund, avisara a sus jugadores de que no debían entrar con miedo en el Allianz para el gran partido. Y sus chicos no lo hicieron, aunque no pudieron detener a su eterno enemigo. Ganó el Bayern (2-1) con goles de Harry Kane y Michael Olise, lo que permite al cuadro bávaro irse a los siete puntos de ventaja sobre los amarillos y a cinco sobre el RB Leipzig, que es ahora su más inmediato perseguidor en la tabla.

Gnabry causó baja por lesión de última hora y dio paso a Nicholas Jackson, que jugó en punta para que Harry Kane se retrasase a la media punta. Con el inglés, sin embargo, de momento importa poco donde juegue, porque siempre marca y por momentos parece estar en todas partes. El Bayern abrió el marcador con un gol del inglés: un remate de cabeza tras un córner botado por Kimmich.

Antes del descanso pudo llegar el segundo gol del Bayern. La mejor ocasión fue un remate de Olise que pegó en el poste. Para el Dortmund, la mejor noticia es que podía irse al vestuario con un solo gol de desventaja. La hoja de estadísticas mostraba un 74 por ciento de posesión de pelota para el Bayern y 11 disparos con dirección a puerta frente a ninguno del Dortmund.

Un despiste de Jobe Bellingham, que se entretuvo demasiado al despejar una pelota en el área pequeña, permitió a Olise hacer el segundo tanto, que parecía definitivo. Y que lo fue aunque Julian Brandt recortase distancias después.