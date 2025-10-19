Acceso

Misa de Canonización de Beatos presidida por el Papa León XIV y el rezo del Ángelus.

Ambos actos tendrán lugar en la Plaza de San Pedro

La misa de canonización de beatos es una ceremonia solemne en la que el Papa declara oficialmente santos a quienes ya eran beatos, reconociendo que vivieron con virtudes heroicas o murieron por su fe. Durante la misa, se presenta la vida del nuevo santo, se pronuncia la fórmula de canonización y se celebra la Eucaristía en acción de gracias. Con este acto, la Iglesia permite el culto público universal al nuevo santo y lo propone como modelo de vida cristiana para todos los fieles.

