Misa de Canonización de Beatos presidida por el Papa León XIV y el rezo del Ángelus.

La misa de canonización de beatos es una ceremonia solemne en la que el Papa declara oficialmente santos a quienes ya eran beatos, reconociendo que vivieron con virtudes heroicas o murieron por su fe. Durante la misa, se presenta la vida del nuevo santo, se pronuncia la fórmula de canonización y se celebra la Eucaristía en acción de gracias. Con este acto, la Iglesia permite el culto público universal al nuevo santo y lo propone como modelo de vida cristiana para todos los fieles.