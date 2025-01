Brutal rajada de Kiko Matamoros contra el Barça: "¡Iros ya!"

Para sorpresa de muchos, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estimaba el pasado miércoles la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor, una medida de "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas".

Así lo indicó el propio CSD en una nota de prensa, al respecto de su decisión que "suspende el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, y la cancelación de las licencias deportivas de los referidos jugadores".

Tramposo y delincuente

A partir de aquí, las criticas no se hicieron esperar. Incluso un ex jugador culé ha criticado con dureza la gestión de la directiva de Laporta. Ronald de Boer se ha mostrado tajante con el Caso Olmo y la deriva del club azulgrana en los últimos años. El exfutbolista no se ha mordido la lengua e incluso a acusado al que fue su club de tramposo. "Es muy triste que a un club tan bonito como el Barça se le siga permitiendo hacer trampas", empieza diciendo. "Venir de lo que era antes... jugar con UNICEF en la camiseta. Otros clubes juegan con las reglas, tratan de sobrevivir, pero al Barcelona se le permite salirse con la suya en todo, lo cual es una locura. Si fuera una empresa, se habría declarado en quiebra", sentenció.

El último en enzarzarse en Twitter por lo ocurrido con el FC Barcelona ha sido Kiko Matamoros. Madridista confeso decidió responder a un usuario en redes sociales sobre la polémica que rodea a los culés a los que llegaa tachar de "delincuentes". "El equipo más visto es el Madrid, en España y fuera, el que tiene mayor número de seguidores en todo el mundo (España incluida). Efectivamente, el fútbol en España está podrido por la actuación delictiva del Barça (Negreira) y el trato de favor (CSD). Iros ya", escribió.

Pero la cosa no quedó ahí y tampoco dudo en arremeter contra un usuario que tildó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de ultraderechista por su decisión con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

"¿Sabes si ha pertenecido a la Fundación Francisco Franco, como el cuñado de Laporta, directivo del Barça?. Ultraderechista, dice, y los tienen en la directiva de su club. Es un no parar este ser", respondió a un mensaje del tertuliano de El Chiringuito Jota Jordi.