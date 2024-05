La cara más política de Vicente del Bosque: de la llamada de Sánchez a su opinión sobre Ferreras, el PP o Iglesias

Ex futbolista y entrenador del Real Madrid, seleccionador español, I marqués de Del Bosque y, desde ayer el encargardo de tutelar a la RFEF vigilado de cerca por la UEFA y por la FIFA.

La comisión encargada de tutelar la Federación Española de Fútbol contará con la presidencia del exseleccionador Vicente del Bosque. Así lo anunciaba ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Representa lo mejor del fútbol de nuestro país, no solo por sus éxitos deportivos, sino que es la representación más clara de una persona de gran calidad humana y ejemplo de honradez y respeto", ha argumentado la también ministra de Educación, quien ha querido "agredecer su compromiso con el deporte y con su país en general por representarnos tan dignamente frente a los retos que tenemos por delante con la Eurocopa y los JJOO" ."Vicente del Bosque va a ser la cara del fútbol español. Lo veremos ya en la final de la 'Champions League', durante la Eurocopa y durante los Juegos Olímpicos", sentenció.

El Gobierno elegía así a un hombre de consenso para evitar que Pedro Rocha -expedientado, imputado y pendiente de una posible suspensión- sea la cara visible de la Federación. Del Bosque solo puso una condición: no cobrar ningún tipo de sueldo.

La primera oferta de Pedro Sánchez

Su elección no es de extrañar ya que su nombre ha estado vinculado en multitud de ocasiones al PSOE. De hecho en 2020, el propio del Bosque desveló que recibió la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para participar en política, pero rechazó la propuesta porque se trata de un «asunto muy delicado» como del deporte en España y piensa que para esa función debe haber alguien «muy preparado». «Pedro Sánchez me llamó, no me ofreció nada pero me dijo que hiciera algo de política. Admiro a los políticos, pero no voy a meterme en este mundo porque soy profano. Además, no quiero meterme en un asunto tan delicado e importante como es el deporte en España, creo que tiene que estar alguien muy preparado», dijo Del Bosque en la Cadena Ser.

El extécnico del Real Madrid sonó con fuerza para ocupar el cargo de Secretario de Estado para el Deporte pero él respondió con ironía: «Mi padre me decía siempre: pórtate bien y no te metas en política».

Aún así el ex seleccionador nunca ha ocultado sus ideas de izquierdas y , aunque asegura que jamás ha preguntado a los jugadores por su voto, no ha dudado en opinar de política en más de una entrevista.

Su padre Fermín vivió la Guerra Civil y sufrió la posterior represión, pasando por la cárcel en Álava durante tres años. El motivo no fue otro que ser republicano. De él asegura que aprendió la rectitud y el compromiso y también su sentir político.

Sus reflexiones más políticas

En 2010 no dudó en defender a José Luis Rodríguez Zapatero: "un hombre que ha sido tan denostado, tan agredido, creo que es una persona limpia y que está tratando de hacer lo mejor para el país" y también se ha desecho en elogios hacia Pedro Sánchez y ha defendido con firmeza la Ley de Memoria histórica.

Sobre Podemos y Pablo Iglesias lo tiene claro: "Pablo Iglesias no es un jugador joven, ni prometedor. No es virgen. Lleva muchos años en la política. Tiene sus cosas buenas, pero no me gusta que haya focalizado todo su empeño en el PSOE. Además, llamándose Pablo Iglesias, ¡coño!”, afirmaba en 2016.

Tampoco escatimó en criticas a la oposición durante la pandemia. En una entrevista en "Mundo Deportivo" llegó a calificar al PP de "mezquino" por querer sacar rédito político del coronavirus y durante el Gobierno de Mariano Rajoy lo acusó de no proteger suficientemente a la Selección Española.

Una de sus declaraciones que generó un gran revuelo en Twitter fueron las referentes a Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo de la Sexta: “Una televisión progresista la ha convertido en una televisión alarmista, por decirlo de manera suave…En deportes la van a cerrar dentro de poco. Le quedan dos duchas. Yo le admiraba porque era el ideólogo de la Cadena SER y se ha convertido en un alarmista”, apuntaba en una netrevista en "El Larguero".

El exseleccionador, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, es desde ayer la cara tranquila y visible de nuestro fútbol.